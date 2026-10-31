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科技巨頭財報讓半導體股洩氣 如今指望11月17日NVIDIA神救援

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
輝達（Nvidia）預定11月17日公布第3季財報，成為半導體股跌深反彈希望之所繫。路透
輝達（Nvidia）預定11月17日公布第3季財報，成為半導體股跌深反彈希望之所繫。路透

美國科技巨頭發布的財報通常會顯示晶片需求強勁，讓半導體股為之一振。但本周這些科技大咖卻釋出好壞參半的訊息，以致晶片股不漲反跌。投資人今後將聚焦於未來數月的重大事件，期能讓晶片股重振雄風。

本周出爐的科技股財報都夾雜著令人不安的訊息。

Alphabet和亞馬遜都未提高全年資本支出預測，分別維持在2,000億美元和2,200億美元；這些超大規模雲端業者的AI資本支出，多半流入半導體公司口袋。Alphabet雲端事業上季營收倍增至307億美元，一部分靠自研張量處理器（TPU）銷售驅動--可能侵蝕輝達（Nvidia）市占。英特爾第3季盈餘優於市場預期，但第4季營收預測卻令人失望。

不過，未來數月仍可能傳出令人興奮的好消息，激勵半導體股跌深反彈。

首先是11月17日揭曉的輝達（Nvidia）第3季財報。FactSet的資料顯示，過去20季以來，輝達資料中心營收未達市場預期的情況只發生過三次。平均結果是比市場預測高5.1%。

市場對輝達超越預期早已習以為常，但仍可望給投資人帶來有如久旱逢甘霖的利多。自從8月下旬公布財報以來，輝達的資料中心預測已超越預期，股價次日馬上暴漲8.7%，一舉扭轉股價連續數月走跌的頹勢，帶動半導體類股勁揚。

可能激勵半導體股的其他大事還包括：12月23日出爐的美光科技（Micron）財報，以及元月6日登場的2027年拉斯維加斯美國消費電子展（CES），一系列主題演講將是矚目焦點。

接下來是Alphabet的第4季財報以及法說會，屆時將揭曉是否果真如該公司財務長28日所言，「可望大幅提高2027年資本支出」。分析師預估，Alphabet明年資本支出可達3,180億美元，若實際數字差不多或更高，可望助漲晶片股。

輝達 財報

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