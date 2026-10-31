AI泡沫爆了嗎？那斯達克大跌 跟2000年達康泡沫情景有何異同

科技股為主的那斯達克指數周五（30日）寫下6月5日來最大單日跌幅紀錄，10月跌幅為一年多來最深。跌勢如此猛烈，令人聯想到達康泡沫爆裂的慘況。

所以，人工智慧（AI）泡沫終於爆裂了嗎？那斯達克綜合指數周五一天之內狂瀉748點，跌幅2.9%，看起來的確頗像空頭市場走勢。

MarketWatch專欄作家赫伯特指出，這是因為往年美股單日跌幅這麼深，往往發生在熊市期間。根據Ned Davis Research的數據，自1971年那斯達克綜合指數推出以來，那指單日跌幅前50大往例當中，就有42例（占比達84%）發生在熊市。考量1971年至今所有交易日僅25%位於熊市期間，這意味熊市期間出現單日股價大跳水的機率，是平日的三倍高。

由此觀之，就不免令人憂心，目前的情況是否跟達康泡沫脹到頂點時類似。許多投資人以為，那指在2000年3月10日登上空前新高峰後，就幾乎馬上崩跌，如同泡沫脹到極至後炸裂那般。若是如此，那麼與美股最近的市場行為顯然大不相同，因為那指今日也不過從10月6日攀抵的歷史巔峰回跌7.8%，甚至連「修正」（從近期高點回跌逾10%）都談不上，遑論崩盤。

更何況，其實那指在2000年3月觸頂後，並沒有立刻狂跌。那指在登頂後的頭三周大致走平，後來才崩落。

與達康泡沫登峰造極時比較，今日情況有一點較樂觀：大舉押寶科技股的市場擇時交易員，近幾周來已紛紛拋售持股、急著改抱現金。從反向操作觀點來看，這是令人鼓舞的跡象，因為市場頭部通常伴隨著牛氣沖天、打死不退的看多後市氣氛。

赫伯特用來衡量市場信心的指數（HNNSI）顯示，達康泡沫脹到頂點時，這種頑固的死多頭心態亢奮至極，甚至在那指2000年3月觸頂後的三個月還繼續攀升。

對照下，同一信心指數最近卻已陡降，過去三周來猛墜76個百分點，目前摔落至6.2%，顯示這些市場擇時操作者如今大致已出清持股。

至於上述分析準不準，投資人信心是否強得足以力挽股價急跌狂瀾，未來幾周答案可望揭曉。