快訊

新聞幕後／徐巧芯揭辯論「展現真實蔣萬安」 再提1關鍵：所有藍白的痛

「個人電腦部署RAM太浪費」 網見奧特曼言論炸鍋：真是個自私自利的混蛋

台北市長辯論／矢板明夫分析蔣萬安「攻防3主軸」 沈伯洋有3特點

聽新聞
0:00 / 0:00

「股神」巴菲特50年沒喝過白開水！每天五罐可樂 投資也喝出21倍報酬

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
「股神」巴菲特嗜喝可樂，曾說自己快50年沒喝過白開水。路透
「股神」巴菲特嗜喝可樂，曾說自己快50年沒喝過白開水。路透

避險基金大亨、潘興廣場（Pershing Square）執行長艾克曼（Bill Ackman）日前在播客節目透露，「股神」巴菲特曾告訴他，自己快50年沒喝過白開水。巴菲特嗜喝可樂眾所皆知，而這特殊的飲食習慣，也和他的投資興趣相呼應。

艾克曼回憶，巴菲特幾年前曾到他家中作客用餐，當時他備齊了股神最愛的櫻桃可樂。果不其然，巴菲特婉拒了白開水和氣泡水，選喝自己最愛的汽水。艾克曼好奇問他：「你不喝水嗎？」巴菲特回說：「我已經48年沒有喝過白開水了。」

不喝水聽起來不可置信，但巴菲特以每天喝五罐可樂著稱，還曾在2015年笑稱，自己的身體「有四分之一是可口可樂」。

可口可樂也是巴菲特最具代表性的長期投資之一。波克夏自1980年代開始大舉買進可口可樂股票，目前持股比率約9%。波克夏當年的投資成本約13億美元，截至去年底，持股市值已增至約280億美元，相當於最初成本的21倍左右。

巴菲特不只愛喝可樂，也經常在上班途中到麥當勞買早餐，三不五時也會吃些熱狗、薯條、爆米花、餅乾、糖果、冰淇淋等「療癒食物」。

他對速食和甜食的熱愛，也與他的投資版圖相互呼應。波克夏旗下擁有時思糖果（See's Candies）和Dairy Queen等消費食品公司，食品巨擘卡夫亨氏（Kraft Heinz）也是波克夏的重要投資之一。

巴菲特1995年曾與比爾蓋茲與蓋茲當時的妻子梅琳達，赴中國大陸旅遊17天。為了讓巴菲特吃得習慣，蓋茲夫妻還特別安排飯店廚師學做漢堡和薯條，甚至確保一行人登上萬里長城高處時，也有櫻桃可樂可供巴菲特飲用。

巴菲特 可口可樂

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

NBA／每月酒錢逾14萬、喝整瓶烈酒照樣出賽！艾佛森：戒酒是最好決定

她力推丹丹漢堡1品項超好吃「若不見了我會哭」 一票老饕點頭：每去必點

NBA／向勇士名將伊古達拉學投資！海斯倫：第一檔股票是Nvidia

小貝米漿「Wow!」聲連發！張嘉郡帶路尋味雲林驚喜不斷

相關新聞

奧特曼表示 用個人電腦部署RAM是對有限資源的「浪費」

全球記憶體供應因AI熱潮而吃緊之際，身為人工智慧（AI）熱潮主要推手之一的OpenAI執行長奧特曼卻認為，民眾在個人電腦上運行AI模型，是對有限記憶體資源的浪費，主張應集中於雲端資料中心。

「股神」巴菲特50年沒喝過白開水！每天五罐可樂 投資也喝出21倍報酬

避險基金大亨、潘興廣場（Pershing Square）執行長艾克曼（Bill Ackman）日前在播客節目透露，「股神」巴菲特曾告訴他，自己快50年沒喝過白開水。巴菲特嗜喝可樂眾所皆知，而這特殊的飲食習慣，也和他的投資興趣相呼應。

美國期中選舉、費半大跌 下周開盤前五件值得留意的國際大事

美國晶片股周五大跌，英特爾展望失色，加上Anthropic上市後可能無法取得投資級評等，加深AI融資與回報疑慮。費半大跌7.2%，英特爾大跌近29%，台積電ADR跌近6%，半導體下周行情仍不樂觀。以下是下周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

標普全球調降Meta信評展望至負向 AI支出與現金流引發疑慮

標準普爾全球評級公司（S&P Global Ratings）今天以資本支出及自由現金流存在重大不確定性為由，將Meta ...

加密貨幣最大竊案 幣安被駭損失63億 幕後黑手疑北韓

全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance) 30日驚遭駭客洗劫，損失高達63億元，是史上最大規模的加密貨幣竊盜紀錄，也是單一事件損失金額最高的案件，幣安正與合作夥伴採取緊急應變措施，期望盡快追回資產。

馬斯克嘲幣安 趙長鵬嗆：持股SpaceX逾10億元

全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)遭駭客竊取約63億元資產，億萬富豪馬斯克在社群平台X上以表情符號嘲諷，引發幣安共同創辦人趙長鵬不滿，要求馬斯克停止開玩笑，並提醒對方，幣安仍持有價值逾10億元的SpaceX股票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。