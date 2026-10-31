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美國期中選舉、費半大跌 下周開盤前五件值得留意的國際大事

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國11月3日（台北時間下周三）期中選舉將決定川普最後兩年的施政空間。共和黨聯邦參議員候選人、德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）2026年10月30日在德州造勢活動上發表演說。
美國11月3日（台北時間下周三）期中選舉將決定川普最後兩年的施政空間。共和黨聯邦參議員候選人、德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）2026年10月30日在德州造勢活動上發表演說。

美國晶片股周五大跌，英特爾展望失色，加上Anthropic上市後可能無法取得投資級評等，加深AI融資與回報疑慮。費半大跌7.2%，英特爾大跌近29%，台積電ADR跌近6%，半導體下周行情仍不樂觀。以下是下周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

1. 費半大跌7.2%、英特爾崩潰29% 下周財報和選舉再考驗

標普500周五下跌1.8%、跌破100日均線，那斯達克跌2.9%，均創6月以來最大單日跌幅。標普也因AI支出及財務壓力升高，將Meta的AA-評等展望調為負向。

英特爾疲弱部分來自PC需求與工廠事故，未必代表AI需求全面放緩。下周AMD、高通及蘋果財報、期中選舉和就業報告，將再考驗市場信心。

2. 鎧俠展望失色：缺貨也未必能繼續大漲價

鎧俠（Kioxia）預估本季營業利益2兆日圓，低於市場預期的2.35兆日圓，NAND售價可能較上季接近持平。儘管2027年產能已售罄，2028年逾半預計出貨量也獲長約保障，市場仍擔心漲價與獲利成長難以延續。鎧俠在美交易ADR崩跌17%，財報優於預期的晟碟也大跌13.5%。連財報優於預期的Sandisk也受拖累大跌了13.5%。

3. AI燒錢遇考驗 Anthropic信評存疑、OpenAI降身價 Meta展望轉負向

AI業者面臨更嚴格的資金檢驗。Anthropic上市後可能無法立即取得投資級評等，舉債成本恐提高；OpenAI將募資目標從300億美元降至約200億美元，估值降至1.25兆美元；標普則維持Meta的AA-評等，但將展望調為負向。三家公司並非籌不到錢，但市場更在意收入和現金能否支撐龐大AI支出，資金條件將影響後續擴張。

4. 產能訂滿至少一年半 劉揚偉CNBC受訪拚鴻海AI伺服器市占達五成

鴻海董事長劉揚偉（2317）接受CNBC訪問表示，AI需求未見明顯放緩，未來至少一年半產能已訂滿。全球AI伺服器市占率目前約四成，明年可能升至45%，未來幾年可望達五成。鴻海將擴大美國製造布局，初期優先生產AI機櫃及資料中心設備等高獲利率產品。他預期，三至五年內AI基礎設施將占營收六成至六成五，但強調「過度投資會害死公司」，擴張仍須嚴控支出。

5. 美國期中選舉：川普權力保衛戰，台灣應留意赴美布局變數

美國11月3日（台北時間下周三）期中選舉將決定川普最後兩年的施政空間。生活成本居高不下，動搖部分支持者，民主黨力拚奪回國會兩院，共和黨則靠募款優勢與催票力守多數。台灣除須關注國會換手對關稅、租稅及安全合作的影響，也不能忽略阿拉斯加、德州與亞利桑那州選舉會如何牽動天然氣合作、科技投資及水電成本。國會易主未必帶來政策翻轉，但華府與各州權力消長，將影響台灣赴美布局。

AI資本支出增加變利空，晶片缺貨也未必有助行情，投資人如今更在意收入和現金能否支撐龐大AI支出。法新社
AI資本支出增加變利空，晶片缺貨也未必有助行情，投資人如今更在意收入和現金能否支撐龐大AI支出。法新社

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