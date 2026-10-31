標普全球調降Meta信評展望至負向 AI支出與現金流引發疑慮

標準普爾全球評級公司（S&P Global Ratings）今天以資本支出及自由現金流存在重大不確定性為由，將Meta Platforms信評展望從「穩定」調降至「負向」。

路透社報導，大型科技公司向來在雲端運算、線上廣告與電子商務領域投入大量資金，但人工智慧（AI）熱潮已將資本支出推升至驚人水準，引發投資人憂心相關企業能否及時創造足夠回報。

Meta上週公布第3季自由現金流為負21億2000萬美元，並預估全年資本支出將介於1350億至1450億美元。Meta也計劃透過公開市場發行股票，籌資975億美元，以支應AI基礎建設投資。

標普全球指出，相較於同業，Meta將AI投資轉化為營收的能力較受限制。目前仍不清楚Meta的營收來源何時能在未來幾年內，對抵持續攀升的成本作出重大貢獻。

標普全球目前預估，Meta的自由營業現金流（FOCF）赤字將在2026年達390億美元，並在2027年進一步擴大至710億美元。

標普全球指出，高額支出可能使Meta的自由營業現金流在2028年之後仍持續為負值，並預期Meta將完全依靠舉債填補2028年的現金缺口。

標普全球表示：「鑑於該公司未來資本支出的規模尚不明朗，加上其野心勃勃的多年期AI投資計畫，我們對該公司是否會如先前預期般控制支出，比以往更加不確定。」

Meta發言人告訴路透社：「我們尊重標普的看法，但不同意其對Meta AI變現能力的評估。」發言人並表示，該公司認為未來有「龐大的產品與業務機會，足以支撐我們非常強健的信用狀況」。

標普全球美國媒體與電信業主管沙爾馬（NaveenSarma）指出：「如果資本支出維持高檔，且持續以高於我們預期的速度成長，信用狀況將進一步走弱，現金流也將持續為負。」

截至9月30日，Meta申報的長期債務為809億2000萬美元。

標普全球昨天也以博通（Broadcom）的AI業務快速成長，使其對少數大型客戶的曝險增加為由，將該公司信評展望從「正向」調降至「穩定」。