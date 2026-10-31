快訊

獨／蔣萬安辯論應援團曝 戴錫欽領軍白相挺、被出征的「講晚安女孩」也加入

曹興誠：北市長選舉是菩薩和邪靈對決 沈伯洋若敗後果不堪設想

賈永婕又提「純樸外套」 前綠委批：都道歉3次了 有必要恃寵而驕嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

川普晶片製造大夢悄悄瓦解？台積電前首席科學家點出癥結

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
台積電董事長魏哲家2025年3月3日在白宮羅斯福廳，與美國總統川普及商務部長盧特尼克共同宣布台積電投資計畫。路透
台積電董事長魏哲家2025年3月3日在白宮羅斯福廳，與美國總統川普及商務部長盧特尼克共同宣布台積電投資計畫。路透

英國金融時報專欄作家兼編輯委員泰特（Gillian Tett）30日發表文章指出，關稅、移民限制與熟練勞動力短缺，使美國難以提高晶片產量，也讓總統川普的科技夢悄悄瓦解。

文章指出，台灣目前在晶片生產領域占據主導地位。川普重返執政後，承諾將晶片生產從台灣等地「帶回」美國，以支持人工智慧（AI）發展。與此同時，台積電等企業已承諾對晶圓廠投資超過2500億美元。產業政策似乎再度受到青睞，至少川普如此自誇。然而，經濟學家佛萊契（Ian Fletcher）和法斯托（Marc Fasteau）指出，產業政策必須兼顧協調、整體規畫與長期布局才能奏效，但川普的政策卻完全不具備這些條件。

科技業者擔心川普的關稅措施反而阻礙他希望促成的投資，晶圓廠缺工也是一大問題。麥肯錫與產業團體最近發布報告警告，「工程師是最關鍵的限制因素」，估計整體勞動力缺口可能高達15萬7000人。報告指出，「如果沒有針對性的介入措施，人才短缺恐怕會延誤晶圓廠啟用」。美國國會一份報告也指出，勞工及供應鏈短缺，已迫使台積電延後在亞利桑那州、美光延後在紐約州的晶圓廠計畫。

台積電前首席科學家、現任史丹佛大學教授黃漢森調查過去指導的博士生就業情況，發現只有17%任職於實際製造晶片的企業，例如英特爾、美光、三星、SK海力士或台積電；其餘則任職於設計或使用晶片的企業，例如蘋果、輝達、超微、谷歌和Pinterest，或轉往其他領域，例如跨國管理諮詢公司麥肯錫。

黃漢森表示，他指導的博士生都具備在無塵室製造晶片的能力，「能夠從一片空白的矽晶圓開始，製造出可運作的電晶體或記憶體元件」，但多數人選擇轉往其他產業，因為「薪資待遇更好、職涯發展機會更多、工作流動性更高，工作環境也更有吸引力」。相較之下，在台灣和南韓，「半導體製造公司是求職者最嚮往的雇主」。

泰特指出，解決辦法第一種是效法亞洲，推行明智且長期的產業政策，但這與美國過去奉行的自由市場理念及聯邦治理架構背道而馳。第二種方法是從國外引進工程師。報告指出，這種做法已在低調進行。然而，川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）基本盤反對引進外國工程師，政府不僅收緊簽證政策，還驅逐部分南韓勞工。泰特批評，這實在荒謬。

第三種方法是鼓勵在美國大學就讀的非美籍工程師畢業後留美。黃漢森指導的畢業生有三分之二不是美國人，其中大多數留在美國，但MAGA陣營同樣反對這種做法。

第四種可能的解決辦法，就是白宮承認一個明擺著的事實，就是科技供應鏈早已高度全球化，要達成國家自給自足幾乎不可能，因此要公開大力支持技術移民、跨境貿易，以及與盟友合作。

今日美國的強項在於創新、晶片設計與應用，再加上美式資本市場提供的資金支持。相較之下，晶片製造更適合在亞洲各種產業政策與政府補貼模式下發展。但川普團隊似乎也不願接受最後這個選項，難怪產業界憂心忡忡，黃漢森的學生也已用自己的職涯選擇投下了票。

晶片 川普 台積電 科學家 晶圓廠 關稅 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普再轟台灣偷晶片、低價傾銷！台積電被拱漲價 投資人反嗆不爽別買

川普又控台灣偷晶片⋯嫌價格太便宜！網反酸：台積電該漲價了

美國重啟電腦製造產線 國防新創攜手高通生產「BlueChip」

紐時：川普和黃仁勳關係太好 Nvidia晶片管制受阻

相關新聞

川普晶片製造大夢悄悄瓦解？台積電前首席科學家點出癥結

英國金融時報專欄作家兼編輯委員泰特（Gillian Tett）30日發表文章指出，關稅、移民限制與熟練勞動力短缺，使美國難以提高晶片產量，也讓總統川普的科技夢悄悄瓦解。

美科技股大幅下修 蘋果超越輝達成全球最大企業

受英特爾與Alphabet等業者財報展望不佳、現金緊縮等利空因素影響，投資人在本週收盤前拋售科技類股，AI晶片與高頻寬記...

英特爾股價暴跌3成蒸發4.57兆元 創半世紀最大跌幅

美國晶片大廠英特爾因財報展望不佳等因素，股價今天暴跌近3成，單日市值蒸發約1400億美元（約新台幣4.57兆元），創半世...

財報欠佳加深AI投資疑慮 科技股承壓拖累美股重挫

美國科技大廠財報不受市場青睞，加深對人工智慧（AI）投資熱潮的疑慮，科技股賣壓沉重，拖累美股今天受挫

資金轉進避險資產 美各天期公債走揚

新一波企業財報令人失望，投資人日益擔心成本飆升和需求能否持續，加速資金撤出AI相關股票，導致科技股率全球股市下跌，投資人轉向避險資產，美國公債上漲。

幣安遇駭…比特幣嚇跌 盤中摔破77,000美元

比特幣30日盤中跌破77,000美元大關，因全球加密貨幣交易平台龍頭幣安（Binance）疑似駭客攻擊，共影響約63億美元資金，並已暫停儲值與提領作業、凍結受影響的約30億美元資產。產業專家指稱幕後黑手為北韓，形容為加密貨幣產業歷來最大規模駭客事件，也引發外界質疑該產業保護數位資產的能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。