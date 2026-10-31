美科技股大幅下修 蘋果超越輝達成全球最大企業

受英特爾與Alphabet等業者財報展望不佳、現金緊縮等利空因素影響，投資人在本週收盤前拋售科技類股，AI晶片與高頻寬記憶體股價大跌。影響所及，蘋果市值超越輝達成為全球最大企業。

英特爾（Intel）股價30日暴跌近3成，全面拖累晶片與科技製造類股，超微（AMD）與安謀（ARM）大跌10.88%、9.97%，輝達（Nvidia）、博通（Broadcom）下跌4.22%、5.48%，台積電ADR下跌5.95%。

高頻寬記憶體（HBM）同樣遭拋售，晟碟（SanDisk）大跌13.47%，SK海力士（SK Hynix）ADR跌7.95%，美光（Micron）跌5.30%。

巨型雲端業者谷歌（Google）母公司Alphabet、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）本週公布業績，30日收盤跌幅收斂。Alphabet、臉書（Facebook）母公司Meta、亞馬遜、微軟分別下跌1.45%、1.53%、1.41%、1.55%。

納斯達克與費城半導體指數出現少見的跌幅，下挫2.86%、7.20%。

美國科技股本週封盤前遭拋售，英特爾股價暴跌與晶片類股下修，再度引起市場對人工智慧鉅額投資可能已接近泡沫化的關注，同時衝擊下月將掛牌的Anthropic。

Alphabet、亞馬遜、微軟與英特爾本週公布業績，僅微軟表現較佳，巨型雲端業者展望未來營收同時，市場質疑AI能否帶動廣告實質營收，Alphabet在29日大跌13%。

受股價波動影響，全球企業市值排名也出現變化。蘋果公司（Apple）30日市值為5.07兆美元，超越近期下跌至4.94兆美元的輝達，排名升至第一。