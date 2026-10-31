英特爾股價暴跌3成蒸發4.57兆元 創半世紀最大跌幅

美國晶片大廠英特爾因財報展望不佳等因素，股價今天暴跌近3成，單日市值蒸發約1400億美元（約新台幣4.57兆元），創半世紀以來最大跌幅。英特爾股價大跌同時影響兩大股東美國政府與輝達，更加深AI類股泡沫化的陰影。

英特爾（Intel）29日公布第3季財報，下季財務展望疲弱，同時受筆電市場持續低迷、以色列廠房爆炸影響產能等不利因素影響，股價由29日收盤92.07美元大跌至65.76美元，跌幅高達28.58%，創1974年以來最大單日跌幅。

英特爾市值單日蒸發約1400億美元影響廣大。美國政府2025年8月宣布補助英特爾89億美元，取得10%股份，輝達（Nvidia）於同年底宣布投資50億美元，持股佔4%。但美國政府與輝達兩大股東僅這一天帳面損失共約170億美元。

英特爾執行長陳立武2025年3月上任，致力擴大投資，帶領公司轉型成高階AI晶片製造商，股價在29日公布財報前，一年間上漲約1.5倍，30日一天大跌近3成，重創陳立武的領導。

陳立武29日在公布財報後線上會議指出，對於公司產能受限、EMIB封裝所需高階有機基材短缺，及以色列廠房事故後暫時停工，造成無法滿足伺服器、中央處理器市場的強勁需求感到失望。