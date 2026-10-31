財報欠佳加深AI投資疑慮 科技股承壓拖累美股重挫

英特爾29日公布財報，上季獲利優於預期，但本季財測令人失望，並警告記憶體價格飆漲將導致個人電腦（PC）銷售趨緩，低迷態勢會持續到至少明年上半年，利潤豐厚的資料中心零組件也面臨供應鏈問題，明年還將大幅擴大支出、自由現金流難轉正，分析師形容展望「相當嚇人」，股價在29日盤後崩跌25%，30日早盤重挫30%，市值蒸發逾1,200億美元。

2026-10-31 02:01