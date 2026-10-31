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財報欠佳加深AI投資疑慮 科技股承壓拖累美股重挫
美國科技大廠財報不受市場青睞，加深對人工智慧（AI）投資熱潮的疑慮，科技股賣壓沉重，拖累美股今天受挫。
道瓊工業指數終場下跌572.25點，或1.09%，收在51770.31點。
標準普爾500指數下跌140.32點，或1.82%，收在7580.07點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌747.72點，或2.86%，收在25437.00點。
費城半導體指數下跌829.398點，或7.20%，收在10688.801點。
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