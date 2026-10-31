快訊

「只見顧部長 不見顧律師」人權何在？從洪仲丘到女中尉…綠雙標再現

供需失衡… 國衛院研究：未來3年社工進入大缺工時代

東北季風接力…今北東偶雨下周2波變天降溫 煙花颱風將大迴轉

聽新聞
0:00 / 0:00

財報欠佳加深AI投資疑慮 科技股承壓拖累美股重挫

中央社／ 紐約30日綜合外電報導
美國科技大廠財報表現未獲市場青睞，科技股大跌拖累美股主要指數全面收黑。 路透社
美國科技大廠財報表現未獲市場青睞，科技股大跌拖累美股主要指數全面收黑。 路透社

美國科技大廠財報不受市場青睞，加深對人工智慧（AI）投資熱潮的疑慮，科技股賣壓沉重，拖累美股今天受挫。

道瓊工業指數終場下跌572.25點，或1.09%，收在51770.31點。

標準普爾500指數下跌140.32點，或1.82%，收在7580.07點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌747.72點，或2.86%，收在25437.00點。

費城半導體指數下跌829.398點，或7.20%，收在10688.801點。

美股 財報 科技股 道瓊工業指數 費城半導體

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

科技股賣壓沉重 歐股多數收黑

Alphabet財報令人失望股價重挫逾12% 拖累美股收低

谷歌股價挫12%　投顧：AI變現引憂台股短線恐震盪

美股收盤／Alphabet崩跌近13% 市值蒸發近5,000億美元 費半結束四連漲

相關新聞

展望差嚇壞投資人 英特爾股價大崩跌

英特爾29日公布財報，上季獲利優於預期，但本季財測令人失望，並警告記憶體價格飆漲將導致個人電腦（PC）銷售趨緩，低迷態勢會持續到至少明年上半年，利潤豐厚的資料中心零組件也面臨供應鏈問題，明年還將大幅擴大支出、自由現金流難轉正，分析師形容展望「相當嚇人」，股價在29日盤後崩跌25%，30日早盤重挫30%，市值蒸發逾1,200億美元。

亞馬遜現金流轉負 股價早盤跌逾7%

亞馬遜（Amazon）上季雲端服務（AWS）營收成長優於預期，但核心的電商事業成長放緩、人工智慧（AI）支出激增、自由現金流惡化、年底購物季銷售預期令人失望、明年AI支出還將「大幅」提高，全都蓋過雲端事業未來兩年將加速成長的樂觀預期，股價29日盤後一度重挫，30日早盤一度下跌7%。

SanDisk財報佳！上季毛利率飆至85.1% 但市場不賞臉

快閃記憶體與儲存大廠晟碟（SanDisk）上季營收成長378%，毛利率達85.1%，本季獲利展望也優於預期，但市場更關注榮景能延續多久，導致股價30日早盤大跌逾8%。該公司並宣布股票分割，將1股拆為8股。

財報欠佳加深AI投資疑慮 科技股承壓拖累美股重挫

美國科技大廠財報不受市場青睞，加深對人工智慧（AI）投資熱潮的疑慮，科技股賣壓沉重，拖累美股今天受挫

資金轉進避險資產 美各天期公債走揚

新一波企業財報令人失望，投資人日益擔心成本飆升和需求能否持續，加速資金撤出AI相關股票，導致科技股率全球股市下跌，投資人轉向避險資產，美國公債上漲。

幣安遇駭…比特幣嚇跌 盤中摔破77,000美元

比特幣30日盤中跌破77,000美元大關，因全球加密貨幣交易平台龍頭幣安（Binance）疑似駭客攻擊，共影響約63億美元資金，並已暫停儲值與提領作業、凍結受影響的約30億美元資產。產業專家指稱幕後黑手為北韓，形容為加密貨幣產業歷來最大規模駭客事件，也引發外界質疑該產業保護數位資產的能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。