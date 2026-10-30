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英特爾股價崩近30%恐創最大單日降幅 掀科技股跌勢

中央社／ 紐約30日綜合外電報導
英特爾公布遜於預期的財測後股價重挫，並拖累半導體與伺服器類股全面走弱。 路透社
英特爾公布遜於預期的財測後股價重挫，並拖累半導體與伺服器類股全面走弱。 路透社

美國晶片製造龍頭英特爾Intel）發布財測遜於預期，今天早盤股價崩跌29%，恐創歷來最大單日跌幅。投資人擔憂電腦需求走軟及人工智慧（AI）建設龐大支出，科技股跌勢加劇。

路透社報導，英特爾昨天預估，第4季營收將僅150億至160億美元，低於分析師平均預估的170億7000萬美元。財務長辛斯納（David Zinsner）並預警，今年現金流不會是正值。

英特爾股價經過這波大逃殺後，眼看市值將蒸發高達1370多億美元（約新台幣4兆4700億元），凸顯執行長陳立武重振公司面臨的難度。

美國半導體類股今天跟跌，包括超微（AMD）、安謀（ARM）、高通（Qualcomm）、輝達（Nvidia）、博通（Broadcom）和美光（Micron）股價挫低2%至10%不等。

這股賣壓也擴散到伺服器類股，反映投資人對於與半導體和AI基建供應鏈有關的企業也持戒慎態度。

其中戴爾科技（Dell Technologies）、慧與科技（Hewlett Packard Enterprise）和美超微（Super Micro）股價跌幅介於6%和10%。

英特爾 科技股 Intel 半導體

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