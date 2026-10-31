亞馬遜現金流轉負 股價早盤跌逾7%

亞馬遜（Amazon）上季雲端服務（AWS）營收成長優於預期，但核心的電商事業成長放緩、人工智慧（AI）支出激增、自由現金流惡化、年底購物季銷售預期令人失望、明年AI支出還將「大幅」提高，全都蓋過雲端事業未來兩年將加速成長的樂觀預期，股價29日盤後一度重挫，30日早盤一度下跌7%。

亞馬遜財報及財測看好，但不敵自由現金流轉負帶來的負面訊號，亞馬遜盤後股價暴跌，連帶衝擊鴻海、廣達、緯創、緯穎等AI伺服器代工廠昨日股價收黑。

亞馬遜AWS第3季營收年比成長39%至460億美元，連續第六季成長，增幅為五年最高。執行長傑西表示，AWS的成長不只來自AI，核心運算及儲存租用事業，也創下數年來最快增速，「我們相信，AWS在2027年和2028年都能成長逾40%，未來五至十年將成為年營收1兆美元的事業」。

傑西表示，目前AWS約「每14秒」就安裝一組AI晶片，未出貨訂單額增至5,780億美元，自研晶片事業年比成長逾100%，Graviton和Trainium晶片的營收承諾年增超過20倍，計劃明年初銷售Trainium晶片給外部客戶。

但亞馬遜上季整體營收年增12%至2,019億美元，淨利降至207億美元，都低於分析師預期。廣告營收成長率大幅放緩至12%，為七季來首度低於預期；網路商店營收成長2%，為2023年初以來最小增幅。

亞馬遜上季資本支出激增至759億美元，用於不動產及設備的支出則超過770億美元。