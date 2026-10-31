展望差嚇壞投資人 英特爾股價大崩跌

英特爾29日公布財報，上季獲利優於預期，但本季財測令人失望，並警告記憶體價格飆漲將導致個人電腦（PC）銷售趨緩，低迷態勢會持續到至少明年上半年，利潤豐厚的資料中心零組件也面臨供應鏈問題，明年還將大幅擴大支出、自由現金流難轉正，分析師形容展望「相當嚇人」，股價在29日盤後崩跌25%，30日早盤重挫30%，市值蒸發逾1,200億美元。

英特爾第3季淨利年比下滑18%到33億美元，經調整後每股純益為0.52美元，優於預估；營收年增21%至165億美元，符合預期。資料中心與人工智慧（AI）事業群營收成長78%至73億美元，因AI代理普及，帶旺中央處理器（CPU）需求。但記憶體價格飆漲壓抑PC買氣，PC市場惡化速度超過英特爾的預期，上季涵蓋PC產品的客戶端事業群營收年減5%至81億美元。

執行長陳立武表示，記憶體價格大漲將在明年成為所有業者的嚴重問題，整個市場都受影響。財務長辛斯納（David Zinsner）也認為，PC趨緩會持續到至少明年上半年。預估今年PC市場可能萎縮12%，明年再減少10%。

鴻海（2317）、廣達、緯創等代工大廠先前就指出，PC已經提前在今年上半年迎來拉貨潮，下半年逐季下滑，品牌、代工業者對市場抱持保守看法。PC品牌廠更開始祭出移轉供應鏈回流中國大陸的措施，以降低生產成本。

英特爾預估，本季營收將介於150億至160億美元，經調整後每股純益0.25美元，毛利率將降至38%，全都遜於預期。