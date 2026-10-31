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資金轉進避險資產 美各天期公債走揚

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

新一波企業財報令人失望，投資人日益擔心成本飆升和需求能否持續，加速資金撤出AI相關股票，導致科技股率全球股市下跌，投資人轉向避險資產，美國公債上漲。

Floodlines Research創辦人兼投資策略師安娜．吳（音譯）說：「這次財報季對AI業者相當不利，在AI泡沫和通膨疑慮下，多數業者股價都遭到賣壓。市場擔心的不是AI需求已經放緩，而是融資成本上升和信用風險，最終可能迫使超大規模資料中心業者放慢建設。」

隨著市場信心轉弱，交易者轉向瑞士法郎、日圓和美國公債等避險資產。瑞郎和日圓在十國集團貨幣中兌美元漲幅最大，美國各天期公債也全面上漲。

券商Moomoo市場策略師Greg Boland說：「整體而言，投資人要的不只是AI承諾。科技股價位偏高，市場要求更明確的證據，證明龐大投資能帶來獲利和現金流量。這使科技股避險情緒升高，並波及亞洲市場。」

美國公債延續29日漲勢。投資人買進各天期公債，防範經濟可能放緩，其中短天期公債漲幅較大，反映交易者略微降低對聯準會未來幾個月升息的預期。在亞洲交易時段，美國10年期公債殖利率下跌4個基點至4.9%，如今已低於Fed 9月升息時的水準。

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