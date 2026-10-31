1分鐘看世界／美國可能恢復對伊朗軍事行動 布蘭特油價衝117美元

美媒報導，美軍中央司令部指揮官古柏罕見地直接向川普簡報對伊朗的軍事選項，可能代表逼近重大軍事行動。彭博分析師預期，無論期中選舉結果，川普都可能恢復對伊朗的軍事行動。國際油價30日走高，布蘭特原油期貨上漲2.5%，報每桶117.76美元。

當媒體記者28日詢問川普是否指示范斯接觸伊朗與重啟和平談判時，川普回答：「沒有。事情是這樣的，他們需要醫療物資及其他各種協助。他（范斯）問我有什麼看法，我說，如果你想這麼做那也沒關係。基本上就是運送物資進去幫助那些身體不適的人。」

美國／外送平台DoorDash拓版圖 170億美元收購Instacart

美食外送平台DoorDash 29日宣布，以大約170億美元收購Instacart，較收購消息傳出前22日當天收盤價溢價約26%，反映該公司跨足生鮮雜貨與零售商品外送領域的企圖心。

加拿大／政府加緊建立主權AI 參與Cohere新一輪融資

加國政府出資16億加幣，參與該國AI業者Cohere最新一輪籌資；總理卡尼（見圖）說，這是該國努力建立AI主權一環。Cohere這輪籌資也吸引輝達、Schwarz等公司承諾投資。

瑞典／Spotify明年擬推AI新服務 供用戶自製混音和翻唱曲

串流音樂集團Spotify計劃明年初推出AI驅動的新服務，讓用戶自製混音和翻唱曲。Spotify考慮為新服務每月加收4至5美元，目前正洽簽授權協議，力勸藝人擁抱這項科技。

芬蘭／Google遭控環評完成前砍樹 警方展開刑事調查

芬蘭警方已對Google為資料中心場址砍伐森林展開刑事調查，當局指控Google子公司Tuike Finland在完成環評前，已在Muhos的預定場址砍伐330公頃森林並排乾當地的水。

德國／Puma整頓計畫奏效 Q3營收20億美元 優於預期

運動服飾大廠Puma整頓計畫開始展現成效，經匯率調整後的第3季營收為17.8億歐元（20億美元），優於預期，重申今年銷售目標不變、縮小全年預期虧損的區間，激勵股價漲5%。

歐元區／上季GDP意外成長0.4% 展現對通膨債市賣壓韌性

歐元區第3季國內生產毛額（GDP）季增0.4%，增幅比分析師預期高出一倍，凸顯該地區整體在對對抗通膨和債市賣壓等逆風的韌性。法國經濟意外萎縮0.1%、德國則擴張0.2%。

埃及／近兩年半來首度升息 存款利率增至20%

埃及央行29日意外將存款與放款利率各調升1個百分點，分別至20%與21%，為2024年3月來首度升息，以因應本幣埃及鎊貶至歷史新低，及中東衝突升級所帶來的通膨壓力。

日本／東京威力科創預測營業利益 本年度可望成長90%

東京威力科創預測，本年度營業利益可望成長近90%至1.17兆日圓（74億美元），增幅超越分析師估計的64%。這家晶片設備商宣布，計劃買回價值上看1,500億日圓自家股票。