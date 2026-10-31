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鎧俠本季獲利展望不如預期

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
鎧俠上季營業利益激增22倍並發放股利，但對本季獲利僅預估2兆日圓，低於市場預期。路透 路透通訊社
鎧俠上季營業利益激增22倍並發放股利，但對本季獲利僅預估2兆日圓，低於市場預期。路透 路透通訊社

日本記憶體大廠鎧俠（Kioxia）營業利益激增22倍，並宣布發放股利，但本季獲利展望不如預期，該公司也警告快閃記憶體晶片價格飆漲的勢頭正在放緩。

這家總部在東京的三星電子、SK海力士和美光科技的對手公司表示，止於9月當季的營業利益達1.99兆日圓（127億美元），與分析師平均預測值相符。該公司並宣布配發股利，每股配息90日圓。

鎧俠受惠於大型科技供應商需求旺盛，助漲NAND快閃記憶體均價。展望本季，鎧俠預期營業利益可達2兆日圓，低於分析師平均預估的2.35兆日圓。

受Meta Platforms、亞馬遜這些科技巨頭橫跨多年的大訂單鼓舞，晶片製造商正快馬加鞭擴充產能，掌握晶片供應不足的獲利機會。業界預估，晶片缺貨情況可能至少持續到2027年底。

鎧俠正籌備明年發行美國存託憑證（ADR），協助支應在日本投入規模逾5兆日圓的資本支出計畫，未來六年將與生產夥伴SanDisk攜手合作。彭博資訊稍早報導，在美國掛牌上市可能籌得至少100億美元。發行ADR的目標，是讓鎧俠投資人基礎從亞洲擴及海外，押注目前支持人工智慧服務所需的硬體需求夠強。

SK海力士 日圓 快閃記憶體

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