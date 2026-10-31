日銀利率不動 暗示12月升息

日本銀行（央行）30日一如預期維持基準利率在1.25%，並且在數十年的通縮後首次宣告，基本通膨率已達2%目標，未來重點為防範超標，暗示最快可能於12月升息。日銀也宣布，明年1月起加快減持ETF。日圓匯率走升0.3%，報157.27。

日銀結束兩天會議後，以八票對一票通過維持利率不變，唯一反對者為審議委員高田創。彭博調查的經濟學家全數預期利率維持不變。日銀也宣布，明年1月起加快出售ETF，以相當於市場交易量0.1%的年度規模，出售其持有的ETF，是2025年9月決定的0.05%兩倍。按新速度估算，售完所持ETF約需43年，較原先的112年大幅縮短。

總裁植田和男在記者會上暗示，最快可能在12月再次升息，強調了通膨上行的風險，並表示每次會議都會進行政策討論。

植田也表示，日本排除暫時性波動因素的基本通膨率，已達到與2%物價目標大致相符的水準，這是日本自2013年設定通膨目標以來，歷經約13年的重要里程碑。他強調，今後更重要的是讓通膨率穩定維持在2%左右。

由日相高市早苗任命的鴿派審議委員淺田統一郎和佐藤綾野，都對基本通膨已達2%的評估未持異議。這代表日銀若要進一步緊縮貨幣政策，遭遇的阻力減弱。

同日公布的數據顯示，向來為日本通膨領先指標的日本東京都9月核心通膨率年升2.6%，持續高於日銀2%目標，符合預期。