聽新聞
0:00 / 0:00

SanDisk財報佳！上季毛利率飆至85.1% 但市場不賞臉

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
快閃記憶體與儲存大廠晟碟（SanDisk）上季營收成長378%，毛利率達85.1%，本季獲利展望也優於預期，但市場更關注榮景能延續多久。 路透
快閃記憶體與儲存大廠晟碟（SanDisk）上季營收成長378%，毛利率達85.1%，本季獲利展望也優於預期，但市場更關注榮景能延續多久。 路透

快閃記憶體與儲存大廠晟碟（SanDisk）上季營收成長378%，毛利率達85.1%，本季獲利展望也優於預期，但市場更關注榮景能延續多久，導致股價30日早盤大跌逾8%。該公司並宣布股票分割，將1股拆為8股。

SanDisk 29日盤後公布，截至9月底的2027會計年度第1季營收達110.3億美元，高於市場預期約107億美元；調整後每股純益49.51美元，也優於原估的46美元。

各大記憶體業者與客戶簽長約情形
各大記憶體業者與客戶簽長約情形

資料中心事業營收年增1,682%至48億美元，遠高於FactSet彙整的分析師預估39.8億美元，是本季主要成長動力。

不過，其他事業未能全面達標。涵蓋智慧手機、PC、汽車、平板及實體AI應用的Edge事業，營收雖成長320%至58.3億美元，仍低於預期約60.7億美元；消費事業營收則下滑39%至3.97億美元，也不如預期。

調整後毛利率從去年同期的29.9%升至85.1%，優於市場預估。SanDisk預估，截至12月會計年度第2季（本季）營收介於122億至126億美元，調整後每股純益為55至57美元，均為股票分割前數字；調整後毛利率預計介於84.5%至85.5%。

但現金流量並非全無疑慮。上季營業活動現金流量為64億美元，低於分析師預估的67億美元；自由現金流量為63.1億美元。

SanDisk表示，AI正帶動NAND快閃記憶體需求長期增加，客戶釋出的需求訊號已延伸至2030會計年度之後。

彭博行業研究認為，NAND價格漲幅持續放緩，但AI相關需求仍將使供需失衡至少延續至2028年上半年。花旗指出，接下來的焦點是資料中心需求能否維持強勁、AI工作量是否繼續擴大，以及價格是否已經觸頂，或仍有上漲空間。

SanDisk 財報 市場

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Sandisk財報／毛利率85%也難討好 晟碟盤後仍跌 市場憂記憶體好景不常

硬碟大廠WD財報佳 展望優於預期

Intel財報／AI帶旺伺服器、卻拖累PC！英特爾展望失色 盤後狂崩21%

Amazon財報／雲端成長39%也救不了 現金缺口達424億美元 盤後大跌7%

相關新聞

SanDisk財報佳！上季毛利率飆至85.1% 但市場不賞臉

快閃記憶體與儲存大廠晟碟（SanDisk）上季營收成長378%，毛利率達85.1%，本季獲利展望也優於預期，但市場更關注榮景能延續多久，導致股價30日早盤大跌逾8%。該公司並宣布股票分割，將1股拆為8股。

鎧俠本季獲利展望不如預期

日本記憶體大廠鎧俠（Kioxia）營業利益激增22倍，並宣布發放股利，但本季獲利展望不如預期，該公司也警告快閃記憶體晶片價格飆漲的勢頭正在放緩。

日銀利率不動 暗示12月升息

日本銀行（央行）30日一如預期維持基準利率在1.25%，並且在數十年的通縮後首次宣告，基本通膨率已達2%目標，未來重點為防範超標，暗示最快可能於12月升息。日銀也宣布，明年1月起加快減持ETF。日圓匯率走升0.3%，報157.27。

1分鐘看世界／美國可能恢復對伊朗軍事行動 布蘭特油價衝117美元

美媒報導，美軍中央司令部指揮官古柏罕見地直接向川普簡報對伊朗的軍事選項，可能代表逼近重大軍事行動。彭博分析師預期，無論期中選舉結果，川普都可能恢復對伊朗的軍事行動。國際油價30日走高，布蘭特原油期貨上漲2.5%，報每桶117.76美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。