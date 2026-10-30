AI驅動的銅榮景正在接受現實檢驗 業界憂銅價過高可能大幅回檔

儘管人工智慧（AI）投資熱潮帶動國際銅價上漲，但已有不少業界人士擔憂，一旦AI退燒銅價將大幅回檔，而且明年就可能發生。

數千位金屬投資人及業界主管上周出席倫敦金屬交易所（LME）年會，他們關注的只有一個主題，就是銅料以及AI革命是否將持續推升銅價並再創歷史新高。固然有一些貿易商看好銅價，而且銅礦業者正在尋找新的銅源，但也有人質疑，一旦AI榮景消退，對未來10年銅價的樂觀預期可能無法實現。

首屈一指的金屬投資人指出，「AI成為泡沫的機率不小」，並坦承AI題材退燒「將對銅價造成衝擊」，「在2027年某一時點，情況將會失控」。這位投資人並表示，短期內「如果AI榮景遭遇斷崖式下跌」，即便是各國重建軍備、電動車及相關基礎設施，都無法完全彌補AI的需求。

AI基礎設施與電氣化將需要大量的銅，與此同時，現有銅礦大多老舊、生產力也下降，今年一些礦區的生產更受到極端氣候或罷工行動的干擾。托克（Trafigura）金屬與礦業分析主管崔恩表示，「資料中心是去年的題材，我們預估今年需求量將增加約35萬公噸」；全球一年銅料需求量約2,800萬公噸，大部分是由礦業公司供應。

銅供應短缺的預期心理推動今年銅價接近歷史高點，近幾周以來銅價一直盤旋在此一水準。崔恩表示，銅價飆漲「擠壓了」非AI業者的需求，意味著「總消費量難以成長」。

全球競逐銅資源，促使各大礦業公司過去兩來頻頻洽談購併，但只有英美集團（Anglo American）與加拿大泰克資源公司（Teck Resources）的合併案成功。各大礦業公司對銅貨的曝險程度已經上升，因為董事會與投資人催促業者增產銅料，不再採取多種金屬綜合成長的策略。

市場也給予礦業公司正面回應，澳洲必和必拓（BHP）及自由港麥克莫蘭（Freeport-McMoRan）股價今年分別上漲四分之一到三分之一。BHP 8月表示，銅料首度超過鐵礦砂，成為公司主要獲利來源。

多位業界主管表示，由於新銅礦需要多年才能投產，因此真正約束AI成長的關鍵是銅，而非晶片或資金。一些資深交易員表示，市場正在反映未來幾年將創新高紀錄的銅需求，而隨著AI相關股票承壓，現在的問題是情況否真如預期般美好。一些分析師已開始質疑，目前的高銅價是否真正反映供需基本面，抑或是被AI神話及美國政策所推升。

麥格理集團分析師福克斯在這場LME年會上說，銅價漲幅已超過供應水準，去年出現了大量的銅供給過剩，「我們認為未來幾年全球仍將供給剩餘」。一些金屬業主管也在會中示警，表示近期銅需求可能不如預期；一名投資人指出，銅價可能從今年初每公噸15,000美元的巔峰回落至1,000美元。

與會人士並表示，隨著利率及通膨上升以及美國政府負債愈滾愈大，他認為主要風險在於金屬市場的繁榮很大程度上「依賴人工智慧」；另一位專家表示，整個產業陷入「集體思維的惡性循環」，但認為市場上已開始出現銅價將「大幅拉回」的反向觀點。