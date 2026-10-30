快訊

高市長辯論／「擔心提前結束」柯志恩狠酸賴瑞隆稿子少：拜託詞彙可不可以多一點

聽新聞
0:00 / 0:00

馬斯克諷幣安恐步FTX後塵 趙長鵬回嗆：還握有SpaceX逾10億美元股票

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
幣安創辦人趙長鵬。路透
幣安創辦人趙長鵬。路透

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）遭駭客竊取約63億美元資產，美國億萬富豪馬斯克卻在社群平台X上以表情符號嘲諷，引發幣安共同創辦人趙長鵬不滿，要求馬斯克停止開玩笑，並提醒對方，幣安仍持有價值逾10億美元的SpaceX股票。

幣安29日遭駭客攻擊，估計約63億美元資產受影響，其中約30億美元已遭凍結。幣安表示，將動用用戶安全資產基金（SAFU）及公司自有資金承擔所有損失，確保客戶資產安全。

有網友估算，幣安託管資產達1,440億美元，扣除已凍結的穩定幣USDT及USDC後，目前損失約10億美元，僅占託管資產總額的0.69%。趙長鵬則在X上回應，實際損失可能更高，但公司將承擔損失。

不過，有網友在該貼文下，貼出加密貨幣交易所FTX創辦人班克曼–佛里德（SBF）2022年的舊推文，當時他宣稱FTX有足夠資金擔保所有客戶資產，但FTX隨後就宣告破產。馬斯克則在這則貼文下，回覆一個尷尬的表情符號，似乎暗諷幣安的保證不值一提，有可能重蹈FTX覆轍。

趙長鵬30日回應馬斯克貼文說：「馬斯克，我非常尊敬你，但現在不是調侃的時候，請停止。我們當年出資5億美元，支持你收購推特、從而取得的SpaceX股票，如今價值已超過10億美元。希望你能給予一些支持，謝謝！」

這並非兩人首次在網路上交鋒。

2021年11月，幣安因加密貨幣錢包故障，暫停狗狗幣（Dogecoin）提款，馬斯克批評此舉「可疑」。趙長鵬則反擊，指出特斯拉當時因軟體故障及硬體問題，在美國大規模召回近1.2萬輛汽車。

SpaceX 幣安 FTX 馬斯克

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

20分鐘內竊63億美元！幣安遭入侵 北韓精銳駭客組織涉嫌犯案

最大加密盜竊之一波及63億美元 幣安證實遭複雜攻擊現多處漏洞

比特幣跌破77,000美元 幣安疑似遭駭 加劇加密幣市場震盪

91APP 個資外洩、幣安爆資安疑雲！台股殺破半年線 資安股卻有3檔亮燈

相關新聞

美股早盤／科技股賣壓超重！那指摔近3%、費半跌5.6% 英特爾暴跌29%

美股30日早盤下跌，由於交易員拋售多檔與人工智慧（AI）相關的重要股票，那斯達克指數大跌2.9%；道瓊工業指數和標普500指數則分別下跌0.3%和1.2%；費城半導體指數大跌5.6%，台積電ADR則大跌3.8%。

Google股價剛閃現「死亡交叉」訊號 賣壓恐接近強弩之末？

人工智慧（AI）投資燒錢疑慮加劇，導致Google母公司Alphabet股價29日重挫13%，創該公司史上最大單日跌幅紀錄，這波跌勢猛烈得觸動「死亡交叉」，這顯示該股日後賣壓會變本加厲，還是告一段落？

談不上是危機？Google上季業績不如預期 數字下藏「正面訊號」

字母公司（Alphabet）本周公布的第3季財報令投資人大失所望，營收及獲利均不如預期，當天股價重挫近11%。i彭博資訊報導，這顯示華爾街並不滿意Google在人工智慧（AI）的投資回報，但市場反應顯得有些過度，因為在這些表面數字之下潛藏著諸多正面訊號。

全球科技股大逃殺！Alphabet市值蒸發5千億美元 資金遁入這些資產避險

新一波財報利空引爆全球科技股連兩日賣壓，促使資金轉出人工智慧（AI）概念股，轉往美國公債和其他安全資產避風頭。

馬斯克諷幣安恐步FTX後塵 趙長鵬回嗆：還握有SpaceX逾10億美元股票

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）遭駭客竊取約63億美元資產，美國億萬富豪馬斯克卻在社群平台X上以表情符號嘲諷，引發幣安共同創辦人趙長鵬不滿，要求馬斯克停止開玩笑，並提醒對方，幣安仍持有價值逾10億美元的SpaceX股票。

美伊戰爭推升油價 美國石油巨擘獲利再度攀升

受美伊戰爭推升國際油價及煉油利潤率影響，美國石油巨擘今天公布的季度財報再度奏捷，獲利大幅成長

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。