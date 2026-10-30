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談不上是危機？Google上季業績不如預期 數字下藏「正面訊號」

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
字母公司（Alphabet）本周公布的第3季財報令投資人大失所望，顯示華爾街並不滿意Google在人工智慧（AI）的投資回報，但市場反應顯得有些過度，因為在這些表面數字之下潛藏著諸多正面訊號。路透
字母公司（Alphabet）本周公布的第3季財報令投資人大失所望，顯示華爾街並不滿意Google在人工智慧（AI）的投資回報，但市場反應顯得有些過度，因為在這些表面數字之下潛藏著諸多正面訊號。路透

字母公司（Alphabet）本周公布的第3季財報令投資人大失所望，營收及獲利均不如預期，當天股價重挫近11%。彭博資訊報導，這顯示華爾街並不滿意Google在人工智慧（AI）的投資回報，但市場反應顯得有些過度，因為在這些表面數字之下潛藏著諸多正面訊號。

字母股票慘遭賣壓的催化劑之一是廣告營收不如預期，上季Google搜尋廣告銷售額為633.5億美元，低於預期的 648.5億美元。問題在於AI Overview的提問愈來愈多，而Google促銷廣告的機會則隨之減少。

這似乎是暫時現象。任何新的數位產品都不可能在一夕之間就變現。Google仍在AI Overview中試驗不同的廣告模式，而且在國際市場變現方面仍只是處於初期階段。

不久之前，投資人還非常擔憂人們會完全停用Google，轉而採用競爭對手的AI產品。但結果並非如此，Google迅速採取行動捍衛自身地位，使這項憂慮大致消退。該公司並揭露，搜尋─詢問業務成長達到五年來最高，接下來就是變現，投資人必須有耐心等待該公司完成轉型。

如果投資人覺得沒有足夠證據顯示字母公司在AI的投資正朝著正確方向發展，那就表示他們的觀察不夠深入。AI聊天機器人Gemini的應用程式用戶已達10億，是該公司成長最快的產品。根據人工分析智慧指數（AAII）的排名，字母公司前沿AI實驗室新推出一款模型的效能超越所有的競爭對手。另外，包括Anthropic及蘋果在內，有100家以上的「重要」企業正使用Google自行研發的張量處理器（TPU），用以建置及運轉AI系統。

評斷GoogleAI策略的更公平指標應該是其雲端業務營收，第3季比去年同期大增103%。此外，Google的整體發展前景優勢在於其AI業務組合的多樣性，令競爭對手難以望其項背。再者，Google透過Android作業系統在手機AI領域擁有廣大市場，而且Google的Waymo自駕車已行駛了3億英里。

當然，Google的動作還應該更快一些，例如在發展自家AI代理的努力太過謹慎，有一敗塗地的風險。但投資人應該更認可該公司在AI眾多潛在應用領域所奠定的基礎，這些正在進行中的計畫可能在2027年匯聚成為盈利。

Google 業績 Alphabet 華爾街 財報

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