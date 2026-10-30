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白俄鉀肥出口受阻 POLITICO：美施壓立陶宛開放運輸

中央社／ 維爾紐斯30日專電

美國川普政府傳施壓立陶宛，盼放寬歐盟白俄羅斯的制裁，讓白俄鉀肥得以經由波羅的海港口出口，以降低美國農民的肥料成本。不過，立陶宛長期支持烏克蘭，歐洲官員也憂心，放寬制裁恐助長白俄羅斯總統魯卡申柯的勢力。

POLITICO政治新聞網報導，4名歐洲官員透露，美國白俄羅斯特使寇爾（John Coale）近幾週接觸立陶宛外交官，探詢放寬白俄貨物運輸限制的可能性。美方希望白俄鉀肥能經由立陶宛克萊佩達（Klaipeda）港，或波羅的海地區其他港口運往全球市場。

白俄羅斯是全球主要鉀肥供應國，約占全球市場20%。美國目前使用的鉀肥幾乎全仰賴進口，其中約80%來自加拿大。美加貿易談判8月破裂，雙方隨後又相互提高關稅，促使川普政府尋求其他供應來源。

據報導，川普上個月曾表示，正與白俄羅斯洽談一項重大交易，希望以低於目前向加拿大企業採購的價格取得鉀肥。美國國務院官員表示，美方會尋求符合美國經濟利益的商業機會，也經常與盟友及夥伴討論相關前景。

然而，白俄鉀肥出口目前受歐盟制裁限制。歐盟27個成員國在2020年白俄總統大選後，因認定選舉不公及當局鎮壓和平抗議，決定實施相關制裁。俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭、白俄羅斯協助俄方作戰後，美歐進一步收緊制裁。

報導指出，要解除白俄鉀肥運輸限制，須獲歐盟所有成員國一致同意。立陶宛將於明年初接任歐盟輪值主席國，理論上可在明年2月制裁展延時行使否決權，使制裁失效。不過，立陶宛是歐盟堅定支持烏克蘭的國家之一，是否配合美方要求，可能引發國內政治爭議。

一名東歐官員向POLITICO表示，美方正持續施壓，但這名官員強調他們的回應是「絕對不行」。另一名歐洲官員則質疑，考量加拿大在全球鉀肥市場的主導地位，白俄鉀肥是否有足夠市場需求仍不明朗。

歐洲官員也擔心，放寬對白俄羅斯的制裁，可能提升白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）的國際地位，使他更有餘地持續監禁政治異議人士。

美國今年3月開始解除部分對白俄制裁，包括針對國營白俄羅斯鉀肥公司的措施，並將此舉定位為協助降低美國農民化肥成本。此前，寇爾曾居中斡旋，促成白俄羅斯釋放250名政治犯，華府則部分放寬對白俄羅斯的制裁。

立陶宛 白俄羅斯 歐盟

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