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Google股價剛閃現「死亡交叉」訊號 賣壓恐接近強弩之末？

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
人工智慧（AI）資本支出燒錢疑慮加劇，導致Google母公司Alphabet股價29日寫下該公司史上最大單日跌幅紀錄，並觸發「死亡交叉」訊號。但歷史資料顯示，往後股價翻揚機率不低。路透
人工智慧（AI）資本支出燒錢疑慮加劇，導致Google母公司Alphabet股價29日寫下該公司史上最大單日跌幅紀錄，並觸發「死亡交叉」訊號。但歷史資料顯示，往後股價翻揚機率不低。路透

人工智慧AI）投資燒錢疑慮加劇，導致Google母公司Alphabet股價29日重挫13%，創該公司史上最大單日跌幅紀錄，這波跌勢猛烈得觸動「死亡交叉」，這顯示該股日後賣壓會變本加厲，還是告一段落？

分析師指出，Alphabet股價走跌趨勢已延續數月之久，反映AI策略備受投資人質疑。日前發布的第3季盈餘未達市場預期，導致該股寫下有史以來最慘的單日跌幅紀錄，並觸發稱為「死亡交叉」的技術訊號，意味後市看空。

MarketWatch報導，Google股價周四暴跌，50日移動均線跌穿200日移動均線，形成「死亡交叉」。一些分析師認為，這是後市看空的訊號，顯示股票動能嚴重減弱，下跌走勢可能持續下去。

對Alphabet而言，卻未必如此。道瓊市場數據顯示，過去十年來，這檔股票共遭遇五次「死亡交叉」，但在其中四個往例，股價六個月後反而繼續漲，平均漲幅達21.9%。

上一次Alphabet股價趨勢出現「死亡交叉」，是在2025年4月8日，當時該股已從先前歷史新高收盤價崩落29.9%。事後回顧，「死亡交叉」訊號閃現時，賣壓也在同日觸底。

另一項技術指標顯示，看衰Alphabet的悲觀氣氛可能已達到頂點。該股14日相對強弱指標（RSI）已降到23.1，是2011年6月來最低水準，顯示這檔股票已經「超賣」。RSI若降到30或更低，通常被視為這支股票賣壓過火，股價已跌破公允價值。

NewStreet Research分析師薩蒙發布報告說，Alphabet仍將面臨逆風，除非市場對該公司「搜尋事業基本面和AI變現能力」的信心轉強為止，估計那可能要到2027上半年了。

Google Alphabet 人工智慧 股價 AI

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