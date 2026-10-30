快訊

高市長辯論／「擔心提前結束」柯志恩狠酸賴瑞隆稿子少：拜託詞彙可不可以多一點

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊戰爭推升油價 美國石油巨擘獲利再度攀升

中央社／ 紐約30日綜合外電報導
埃克森美孚公司（ExxonMobil）季度獲利達154億美元，較去年同期獲利75億美元增加逾倍。 路透社
埃克森美孚公司（ExxonMobil）季度獲利達154億美元，較去年同期獲利75億美元增加逾倍。 路透社

美伊戰爭推升國際油價及煉油利潤率影響，美國石油巨擘今天公布的季度財報再度奏捷，獲利大幅成長。

法新社報導，埃克森美孚公司（ExxonMobil）季度獲利達154億美元，較去年同期獲利75億美元增加逾倍；雪佛龍（Chevron）獲利則達99億美元，遠高於去年同期的35億美元。

隨著美伊戰爭持續，歐洲石油企業也出現類似的獲利成長。這波影響在煉油業尤其明顯，將原油煉製成汽油、柴油及其他石油產品的利潤率近幾個月大幅攀升。

油價急遽上漲及部分地區供應短缺，已在亞洲、拉丁美洲與歐洲部分地區引發抗議。在美國，汽油與柴油價格高漲引發消費者不滿，總統川普所屬的共和黨將在下週的期中選舉面臨嚴峻考驗。

埃克森美孚指出，當季油價平均約每桶85美元，較2025年同期高出約1/3。煉油利潤率則達每桶50.3美元，幾乎是去年同期的3倍。

埃克森美孚表示，由於柴油及其他重要石油產品供應趨緊，正努力提高相關產品的產量。

埃克森美孚在法說會前發布的聲明表示：「俄羅斯與中東的煉油產能持續受限，全球約10%的煉油產能停擺。」

聲明指出：「當季北美煉油廠維持高開工率，但仍無法完全彌補全球可用煉油產能減少的影響。」

美伊戰爭 油價 石油

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美伊不和談就續戰？油市面臨第3種可能：維持僵局成為新常態

伊朗戰爭最大受益者！ 歐洲3石油巨人獲利激增、宣布擴大回饋股東

全球能源價格高漲 歐洲12國承諾釋出4260萬桶戰略儲油

美伊和談希望緩解供應疑慮 國際油價下跌

相關新聞

美股早盤／科技股賣壓超重！那指摔近3%、費半跌5.6% 英特爾暴跌29%

美股30日早盤下跌，由於交易員拋售多檔與人工智慧（AI）相關的重要股票，那斯達克指數大跌2.9%；道瓊工業指數和標普500指數則分別下跌0.3%和1.2%；費城半導體指數大跌5.6%，台積電ADR則大跌3.8%。

Google股價剛閃現「死亡交叉」訊號 賣壓恐接近強弩之末？

人工智慧（AI）投資燒錢疑慮加劇，導致Google母公司Alphabet股價29日重挫13%，創該公司史上最大單日跌幅紀錄，這波跌勢猛烈得觸動「死亡交叉」，這顯示該股日後賣壓會變本加厲，還是告一段落？

談不上是危機？Google上季業績不如預期 數字下藏「正面訊號」

字母公司（Alphabet）本周公布的第3季財報令投資人大失所望，營收及獲利均不如預期，當天股價重挫近11%。i彭博資訊報導，這顯示華爾街並不滿意Google在人工智慧（AI）的投資回報，但市場反應顯得有些過度，因為在這些表面數字之下潛藏著諸多正面訊號。

全球科技股大逃殺！Alphabet市值蒸發5千億美元 資金遁入這些資產避險

新一波財報利空引爆全球科技股連兩日賣壓，促使資金轉出人工智慧（AI）概念股，轉往美國公債和其他安全資產避風頭。

馬斯克諷幣安恐步FTX後塵 趙長鵬回嗆：還握有SpaceX逾10億美元股票

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）遭駭客竊取約63億美元資產，美國億萬富豪馬斯克卻在社群平台X上以表情符號嘲諷，引發幣安共同創辦人趙長鵬不滿，要求馬斯克停止開玩笑，並提醒對方，幣安仍持有價值逾10億美元的SpaceX股票。

美伊戰爭推升油價 美國石油巨擘獲利再度攀升

受美伊戰爭推升國際油價及煉油利潤率影響，美國石油巨擘今天公布的季度財報再度奏捷，獲利大幅成長

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。