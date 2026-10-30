美伊戰爭推升油價 美國石油巨擘獲利再度攀升

受美伊戰爭推升國際油價及煉油利潤率影響，美國石油巨擘今天公布的季度財報再度奏捷，獲利大幅成長。

法新社報導，埃克森美孚公司（ExxonMobil）季度獲利達154億美元，較去年同期獲利75億美元增加逾倍；雪佛龍（Chevron）獲利則達99億美元，遠高於去年同期的35億美元。

隨著美伊戰爭持續，歐洲石油企業也出現類似的獲利成長。這波影響在煉油業尤其明顯，將原油煉製成汽油、柴油及其他石油產品的利潤率近幾個月大幅攀升。

油價急遽上漲及部分地區供應短缺，已在亞洲、拉丁美洲與歐洲部分地區引發抗議。在美國，汽油與柴油價格高漲引發消費者不滿，總統川普所屬的共和黨將在下週的期中選舉面臨嚴峻考驗。

埃克森美孚指出，當季油價平均約每桶85美元，較2025年同期高出約1/3。煉油利潤率則達每桶50.3美元，幾乎是去年同期的3倍。

埃克森美孚表示，由於柴油及其他重要石油產品供應趨緊，正努力提高相關產品的產量。

埃克森美孚在法說會前發布的聲明表示：「俄羅斯與中東的煉油產能持續受限，全球約10%的煉油產能停擺。」

聲明指出：「當季北美煉油廠維持高開工率，但仍無法完全彌補全球可用煉油產能減少的影響。」