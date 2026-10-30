全球113港口碼頭工人串聯反戰罷工 抗議航運出口軍火

22國碼頭工人明天將展開罷工，抗議戰爭及利用港口出口武器。主辦單位表示，這項行動可能打亂逾40%地中海貨運，導致價值超過20億美元貨物為之堵塞。

路透社報導，最初由義大利、法國、希臘、西班牙巴斯克自治區（Basque Country）、土耳其和摩洛哥碼頭工人工會發起的這場罷工已經獲得113座港口的逾25個工會聲援。

預計這波抗議將針對歐洲及其他地區主要航運樞紐，包括漢堡（Hamburg）、瓦倫西亞（Valencia）、勒哈佛（Le Havre）、阿爾赫西拉斯（Algeciras）、彼里夫斯港（Piraeus）、熱那亞（Genoa），以及摩洛哥的丹吉爾地中海港（Tanger Med）和印度的那瓦夏瓦（Nhava Sheva）。

不過，有多少碼頭工人會參與及運輸受影響程度，目前仍不得而知。義大利熱那亞港發言人表示，預期影響有限。彼里夫斯港則示警，往返希臘各島嶼的渡輪服務將會中斷。

義大利基層工會（Unione Sindacale di Base）號召同日在義大利舉行24小時總罷工，規劃在逾40座城市舉行抗議。

隨著希臘碼頭工人、輪機員及海員工會加入罷工，希臘各港口渡輪明天將停航。

希臘第一大港彼里夫斯港的碼頭工人在聲明中表示：「我們將從彼里夫斯港發出我們的和平訊息，展現我們與飽受戰火之苦的人站在一起。」他們表示，將於格林威治標準時間上午8時至11時停工。