聽新聞
0:00 / 0:00
傳以色列大選結束前湧可疑投注 Polymarket展開調查
彭博報導，預測市場平台Polymarket正調查本週以色列選舉期間一連串進場時機精準、獲利豐厚的投注交易。
報導指出，27日選舉投票所即將關閉前，數百個新建立的帳戶押注總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）將保住職位，且他領導的聯合黨（Likud）將贏得最多席次。
報導說，部分出口民調顯示，尼坦雅胡所屬政黨贏得的席次多於早期報導預期後，這些交易迅速獲利，其中部分帳戶合計套現超過10萬美元。
報導並指出，許多數位錢包仍有可觀的未實現獲利。
Polymarket內部調查團隊告訴彭博，平台正在審查數十個參與這場選舉交易的新建立數位錢包。
彭博報導，資料分析公司Polysights與Bubblemaps也將這些交易活動標記為可疑，並表示正在調查。
Bubblemaps一名代表告訴路透社，有101個Polymarket帳戶在選舉當天、投票所關閉前首次獲得資金。
這名代表說：「其中少數帳戶在出口民調出爐後，已經獲利出清。」
隨著交易量大幅增加，預測市場正面臨外界日益嚴格的審視，焦點在於平台上可能發生的內線交易。
Polymarket與Kalshi等平台均通報可疑交易活動增加。
路透社5月曾報導，Polymarket今年被標記為可疑的交易活動顯著增加。
Polymarket與Polysights的代表尚未立即回應置評請求。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。