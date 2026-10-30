日本通膨率達成2%目標 日銀總裁：13年努力迎重要里程碑

日本銀行總裁植田和男今天表示，日本排除暫時性波動因素的基礎通膨率，已達到與央行2%物價目標大致相符的水準，這是日本自2013年設定通膨目標以來，歷經約13年的重要里程碑。他強調，今後更重要的是讓通膨率穩定維持在2%左右。

日本銀行（央行）今天召開貨幣政策決定會議，決議將政策利率維持在1.25%不變，主要是考量9月才剛升息，需要進一步觀察對經濟與物價的影響。

植田和男在會後記者會表示，日本銀行自2013年起，在2%物價穩定目標下實施大規模貨幣寬鬆政策，配合政府各項措施，對日本經濟產生強大的刺激效果。

他指出，除了長期貨幣寬鬆的效果，COVID-19疫情後的全球通膨，以及日本勞動市場供需趨緊，也使企業近年在薪資與價格設定方面轉趨積極，將薪資上漲成本反映在商品售價的情況逐漸增加。

在此背景下，日本基礎通膨率逐步朝2%上升，目前多項相關指標已接近2%，包括家庭、企業及經濟學家的中長期通膨預期，以及金融市場參與者的通膨預期，整體均已升至約2%的水準。

植田表示，這是「一個重要的里程碑」，但未來更重要的是讓通膨率穩定維持在2%左右。

他強調，真正達成物價目標，必須讓2%左右的通膨持續且穩定地實現，「目前尚未達到這個階段」。對於日本央行是否會在某個時間點正式宣布達成物價目標，植田也持否定態度，表示這並不是要發表所謂的「勝利宣言」。

對於未來貨幣政策方向，植田表示，目前日本金融環境仍屬寬鬆，考量到推升物價的因素較多，央行將持續調升政策利率。

他指出，過去央行主要透過寬鬆政策推升物價，但如今「政策所處的階段正在改變」。這也顯示，日本央行正考慮透過進一步升息，避免通膨加速。

至於12月是否可能再度升息，植田表示，包括下次會議在內，央行將在每次貨幣政策決定會議上，根據經濟、物價及金融環境進行判斷，無法事先設定固定的升息間隔。

他指出，儘管通膨率已接近2%，日本金融環境仍處於寬鬆狀態，加上物價存在上行風險，因此必須充分警惕通膨率進一步超過2%的可能性。