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全球科技股賣壓加劇！美7大巨頭股價摔一片 只剩這3檔今年還沒跌

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國科技大咖財報利空連環爆，導致全球科技股下挫，「七大巨頭」科技股中的Alphabet、亞馬遜、Meta和特斯拉年初迄今股價表現已轉跌，只剩蘋果、微軟和輝達今年來股價還是漲的。美聯社
美國科技大咖財報利空連環爆，導致全球科技股下挫，「七大巨頭」科技股中的Alphabet、亞馬遜、Meta和特斯拉年初迄今股價表現已轉跌，只剩蘋果、微軟和輝達今年來股價還是漲的。美聯社

美國科技大咖財報利空連環爆導致全球科技股30日下挫，凸顯市場對人工智慧（AI）基建投資錢從哪來的疑慮加深。

日本科技股雲集的日經225股價指數30日收跌2.4%，OpenAI大金主軟體銀行（SoftBank）股價重挫6%，如今已從6月攀抵的峰頂回跌48%。

按這種氛圍看來，華爾街一開盤，美股也可能大跌。追蹤那斯達克100指數的期貨合約跌2%，標普500期指跌0.9%。

東京Astris Advisory日股策略師紐曼說：「科技大咖正進入『不可投資」的無人之境。重量級指標股如軟銀，市值在短短數月內腰斬，投資人既不買也不賣，只急於出場。」

引爆全球科技股新一波賣壓的導火線，是Google這些賺錢企業的AI投資燒錢燒太兇，用自由現金流支付還不夠，如今愈來愈轉向公開市場發行新股和新債籌資。」

Google母公司Alphabet股價29日暴跌13%，市值一夕蒸發5,000億美元。該公司自由現金流一連兩季陷入負值，資金缺口擴大，並表示「AI模式」搜尋正威脅核心廣告事業。

晶片製造商英特爾營收預測不如市場預期，暴露出核心PC晶片事業成長減緩問題，29日盤後股價狂瀉22%。那斯達克綜合指數也挫跌1.4%。

周四美股下跌後，「七大巨頭」科技股中的Alphabet、亞馬遜、Meta和特斯拉（Tesla）年初迄今股價表現都已由紅翻黑，只剩蘋果、微軟和輝達今年來股價還是漲的。

BNP Paribas資產管理公司資深市場策略師畢格斯說：「市場如今更質疑資本支出落實的步調，而瓶頸也變得更明顯。」

科技股 標普 軟銀 美股 那斯達克 華爾街 財報

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