創18年來新低…日系車大陸產量暴跌32% 本田較高峰萎縮近9成

日本4大車廠今年4月至9月在中國的生產量較去年同期大減32%，降至約102萬輛，創18年來新低，與2020年高峰期相比更萎縮63%。其中，本田（Honda）產量較高峰期暴跌近9成，反映中國燃油車市場快速萎縮，以及日本車廠在電動車競爭中陷入苦戰。

日本經濟新聞報導，根據豐田（Toyota）、本田、日產（Nissan）及馬自達（Mazda）等4家日本車廠29日公布的數據，今年4月至9月在中國的合計生產量為102萬579輛，較去年同期大減32%，創2008年以來最低水準。相較2020年高峰期約280萬輛，短短6年間減少近180萬輛。

其中，本田減幅最為顯著，今年4月至9月在中國生產13萬1716輛，年減60%，較2020年高峰期更減少近9成。日產同期生產16萬3192輛，年減49%，較高峰期減少8成；豐田生產66萬3079輛，年減18%；馬自達雖較去年同期成長43%，但與2020年相比仍減少52%。

日系車廠產量急減，主要受到中國燃油車市場快速萎縮衝擊。今年1月至9月，中國整體新車市場銷量年減22%，除了經濟低迷及新能源車購車補助縮減，中東局勢緊張推升國際油價，也加速消費者轉向電動車。

數據顯示，今年前9個月，中國扣除新能源車的新車銷量較去年同期減少超過3成，與2020年同期相比更萎縮6成。由於日本車廠在中國仍以燃油車及油電混合動力車（HV）為銷售主力，因此受到市場結構轉變的衝擊尤其明顯。

銷售方面，本田今年4月至9月在中國銷量年減48%，降至16萬1372輛；日產則因主力燃油車款「軒逸」（Sylphy）銷售不振，整體銷量年減46%，降至18萬2854輛。

另一方面，日本車廠在中國電動車市場也未能取得競爭優勢。本田同期電動車銷量年減62%，僅2991輛，原訂2025年底前上市的旗艦電動車「GT」，因銷售環境惡化而無限期延後推出。

中國汽車市場自2020年起加速轉向新能源車，比亞迪（BYD）等本土品牌迅速崛起，使過去在中國市場占有重要地位的日本車廠市占率持續下滑，生產規模也退回大規模擴產前的水準。

日本車廠在中國的困境也波及零件供應商。日本汽車照明設備大廠小糸製作所20日宣布，將解散並清算中國的汽車燈具製造子公司，反映日本汽車產業供應鏈正加速調整中國業務。

美國調查公司Mobility Global預測，日本4大車廠2030年在中國的生產量將較2025年減少47%，降至約160萬輛。

不過，中國仍是日本車廠難以放棄的重要市場。2025年，中國市場占豐田全球銷量17%、本田18%、日產21%；對3家車廠而言，均是僅次於美國的第2大市場。

報導說，面對中國市場競爭加劇，日本車廠正尋求調整經營策略，包括提高生產效率、強化電動化技術，以及將中國轉型為出口基地。

豐田8日宣布與廣州汽車集團以及中國第一汽車集團簽署新戰略合作協議，將重整在中國的合資企業，加速推動汽車電動化及智慧化；日產則已開始從中國向墨西哥出口汽車，馬自達也將中國生產的電動車銷往歐洲及澳洲等市場。

然而，中國車廠同樣積極布局海外市場，日本車廠即使轉向出口，也難以避開與中國品牌的激烈競爭。