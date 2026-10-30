輝達擴張投資版圖 成AI熱潮的「中央銀行」？影響與潛在風險一覽

AI晶片巨頭輝達近日宣布對Meta投資30億美元，為其龐大交易網絡再添一筆，有分析師說這已成為AI熱潮的「中央銀行」，也有人質疑是否助長泡沫擴大。法新社以下整理4大看點。

輝達（NVIDIA）27日宣布投資30億美元（約新台幣978.9億元）於Meta的股票發行。這一系列交易有助維持產業界對輝達處理器的強勁需求。這些處理器為全球大量資料中心提供算力支持，也是AI革命要角。

這股需求已使輝達登上全球市值最高企業寶座，也讓執行長黃仁勳成為人工智慧（AI）領域「造王者」。

不過，這些投資也引發華爾街部分投資人質疑：輝達是否正在助長AI泡沫擴大？

●輝達投資哪些企業？

輝達已入股數家主要的AI開發商，包括OpenAI、Anthropic，以及納入億萬富豪馬斯克（ElonMusk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）的xAI。

輝達還投資了CoreWeave和Nebius這類新興雲端服務商（neocloud），他們出租以輝達晶片建構的算力。

輝達對AI領域的押注正從美國擴大至歐洲和亞洲。例如，輝達已資助法國AI開發商Mistral和英國自駕新創公司Wayve，還攜手韓國SK集團（SK Group）在當地興建資料中心。

除了股權投資，輝達還提供財務後盾，扮演「最後消費者」。以CoreWeave為例，輝達承諾若無其他客戶租用，將會買下該公司多達63億美元的閒置算力。

美媒披露，輝達還握有約360億美元的雲端後備機制，以及與OpenAI一座資料中心相關、多達1050億美元的融資擔保承諾。

●輝達為何這麼做？

專家指出，輝達坐擁龐大獲利，使它幾乎沒有更好的選擇。

麻省理工學院史隆管理學院（MIT Sloan School ofManagement）教授庫蘇馬諾（Michael Cusumano）表示：「他們（輝達）基本上正在變成一家銀行。將資金引導回與採購輝達設備相關的基礎設施投資，這是明智之舉。」

他認為其他替代方案吸引力較低，並補充說營運自家資料中心將使輝達直接和最大客戶競爭，「那可能還會引發一連串反壟斷訴訟」。

美國金融業者D.A. Davidson科技研究主管路里亞（Gil Luria）表示，輝達看出AI生態系投資不足之處，投資填補這些缺口，「這是前所未有的舉措，目前看來確實奏效」。

黃仁勳為這個做法辯護，他稱前沿AI實驗室是需要數百億美元資金才能推動的初代新創公司。

輝達的投資實際上為這些公司爭取到更多取得成功的時間。

●這是否屬於「循環」融資？

批評人士將這些交易與網路泡沫（dot-com bubble）時代作比較；當時部分企業投資新創公司，後者又購買投資方產品，使其成長虛胖。

哈佛大學甘迺迪政府學院（John F. Kennedy Schoolof Government）高級研究員卡瓦歐（Paulo Carvão）表示：「輝達協助客戶本身沒問題。但兩者關係愈緊密，就愈難評估什麼是實際的長久需求。」

路里亞指出，並非所有需求都具有同等價值，「假設輝達資助CoreWeave後，它拿這筆錢購買輝達晶片，還不如微軟購買輝達晶片，因為微軟擁有OpenAI這類客戶，而OpenAI擁有願意為相關技術買單的企業客戶」。

●可能面臨哪些風險？

外界主要擔心輝達客源過度集中。輝達年度報告顯示，僅2家直接客戶就各占2026會計年度營收比重22%和14%。

卡瓦歐認為，交錯重疊的投資網絡使傳染風險升高，一旦CoreWeave這類實力較弱的公司陷入困境，風險將會蔓延，「若AI需求不如預期，削減支出可能同時重創晶片製造商、資料中心建設者及其資助方」。

他並強調，AI晶片市場目前供應仍受限，預估需求在未來12至18個月持續成長，隨後開始趨緩。

庫蘇馬諾則認為，市場對輝達晶片的強勁需求估維持3至5年。