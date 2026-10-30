亞股多收跌！美科技股財報不如預期 Alphabet股價重挫逾12%

科技產業瞬息萬變，風光一時的創新革命者，有時最後革掉自己的命。例如Netflix串流服務就吞噬自己的郵遞DVD租賃業務，蘋果智慧手機iPhone消滅自家音樂播放機iPod。現在，投資人開始擔心輪到Google母公司Alphabet面臨這種下場。

2026-10-30 16:10