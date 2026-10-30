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亞股多收跌！美科技股財報不如預期 Alphabet股價重挫逾12%

中央社／ 香港30日綜合外電報導
美股大型企業再度公布令人失望的財報，加深市場對人工智慧（AI）投資熱潮的疑慮，亞洲股市今天多收跌，科技股再次承壓。 路透社
美股大型企業再度公布令人失望的財報，加深市場對人工智慧（AI）投資熱潮的疑慮，亞洲股市今天多收跌，科技股再次承壓。 路透社

美股大型企業再度公布令人失望的財報，加深市場對人工智慧（AI）投資熱潮的疑慮，亞洲股市今天多收跌，科技股再次承壓。

法新社報導，亞馬遜（Amazon）季度財報的獲利與營收均不如分析師預期，加上英特爾（Intel）也因個人電腦處理器需求疲弱及供應鏈問題，預估獲利低於市場預期，AI概念科技股大幅下挫。

就在這些消息公布前一天，谷歌（Google）母公司Alphabet才發布廣告及搜尋業務營收成長不振的消息，並將擴大資本支出。

Alphabet股價重挫逾12%，亞馬遜盤後跌幅超過7%（收盤前已跌逾4%），英特爾更暴跌23%。那斯達克指數收跌逾1%。

這波賣壓衝擊亞洲多數主要市場，首爾股市重挫逾3%，東京及台北股市則下跌逾2%。

上海、新加坡、曼谷、雅加達及馬尼拉股市也收跌，但香港、雪梨及威靈頓股市上漲。

財報 亞股 Alphabet 美股 AI

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