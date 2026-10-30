美股能否通過新一輪壓力測試？雅德尼：期中選舉後 拉回可能是買點

美國股市最近波動加劇，一些市場專家根據技術分析，認定美股已觸頂並開始走下坡，也許快則現在、慢則明年初，就會陷入熊市。但華爾街知名策略師雅德尼說，從基本面觀之，11月3日期中選舉過後，美股可能迎來轉機。

Yardeni Research總裁兼首席投資策略師雅德尼說，萬聖節還沒到，有些投資人卻先嚇跑了，理由有三：

不過，雅德尼持樂觀看法。他指出，空頭市場的起因，通常是央行緊縮貨幣政策引發金融危機，進而迅速轉化成影響整個經濟的信用緊俏，衰退便接踵而至。誠然，2022年美股陷入熊市時經濟並未衰退，而且相對而言，那波熊市短而淺，事後回顧證明是絕佳買進時機，當時押注美國經濟韌性的投資人，贏了。

雅德尼認為，如今，押寶美國經濟韌性的勝算仍大。若是如此，企業盈餘可望繼續成長，股市繼續迭創新高。過去兩年來，多頭市場愈來愈由企業盈餘主導，同時估值倍數卻不增反減，意思是：股價變便宜了。

他指出，2020年代開始至今，美國經濟已通過多輪壓力測試，日後也可望禁得起考驗。即使期中選舉過後形成「分立政府」，也不可能讓經濟減緩。聯邦赤字固定太高，卻有助於刺激成長。

雅德尼認為，美股下跌，讓AI泡沫洩一點氣，可能是好事。舉例來說，資本取得更受限，應會導致資本配置更有效率，再加上其他限制，可望降低過度投資的風險。更重要的是，這波AI投資榮景的要角仍可望取得融資，讓支出持續不輟。

如果美國經濟通過最新一輪壓力測試，企業盈餘也可望通過考驗。因此，美股由盈餘驅動的多頭市場格局可望維持不變。任何因投資人驚慌失措導致的大幅回檔，應該都是買進機會。