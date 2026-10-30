快訊

收盤前半小時下重手！台幣匯率曲線陡上陡下 央行力挽狂瀾守住32.5關卡

與黃仁勳關係密切！陸籍女高管疑是北京間諜 美媒起底驚人履歷

聽新聞
0:00 / 0:00

Alphabet股價崩跌 Google搜尋恐被Google AI吞噬？投資者有2顧慮

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
Alphabet市值29日（周五）一夕間蒸發將近5,000億美元，反映投資人兩大顧慮。路透社
Alphabet市值29日（周五）一夕間蒸發將近5,000億美元，反映投資人兩大顧慮。路透社

科技產業瞬息萬變，風光一時的創新革命者，有時最後革掉自己的命。例如Netflix串流服務就吞噬自己的郵遞DVD租賃業務，蘋果智慧手機iPhone消滅自家音樂播放機iPod。現在，投資人開始擔心輪到Google母公司Alphabet面臨這種下場。

Alphabet市值29日（周五）一夕間蒸發將近5,000億美元，主因是最新財報顯示廣告事業成長意外減緩。由人工智慧（AI）驅動的搜尋興起後，對使用者投放廣告的機會比傳統搜尋減少，這是一大問題號因為廣告收入貢獻Alphabet三分之二的營收。臉書母公司Meta Platforms的廣告營收正以兩倍多的速度擴張。

儘管Alphabet第3季廣告營收成長11%仍不錯，但長期成長軌道稍有變化，仍可能造成重大影響。發布上季財報前，據美銀（bofA）分析，Alphabet核心搜尋事業價值占該公司市值（4兆美元）中的1.5兆美元；但隨著周四股價崩跌，理論上已把搜尋事業部門的價值抹除三分之一。

兩個理由導致投資人憂慮。

首先，Alphabet砸太多錢蓋AI資料中心，獲利速度卻跟不上。據LSEG訪調分析師估計，到明年底前，可能出現400億美元的資金缺口。屆時，廣告營收進帳不足以支應的部分，可能得發行新股或新債籌資，或靠利潤較低的雲端運算部門出資。

第二個顧慮是，Alphabet的AI產品目前處於劣勢。在軟體編碼代理市場，Anthropic和Cursor（將併入SpaceX）目前居於領先地位；在提供所謂AI代理個人助理方面，Alphabet也被Meta的Muse超越。

金融時報專欄作家佛利指出，此刻就一口咬定Alphabet已光環盡失，未免失之武斷。畢竟在AI競賽中，一馬當先者可能很快被超越，然後又迅速迎頭趕上。一年前，Meta不就是明顯的落後者，Llama 4模型令人失望。2024年，Alphabet的Google AI也鬧笑話，建議「用膠水把起司黏在披薩上」。

然而，儘管Alphabet股價周四暴跌，新推出的前沿AI模型Gemini 4 Carbon在一項權威基準測試中，仍衝上第一名。

佛利說，在這段類似從iPod過渡到iPhone的轉型期中，Alphabet仍可能搞砸；但Alphabet曾安然度過多次重大轉型。周四股價大跳水，凸顯出AI已使公司市值起了劇烈變化，即使是科技巨頭也難倖免。財富可能在轉瞬間消失，但也可能千金散去還復來。

Alphabet Google 股價 AI Gemini 財報

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Google暴跌13％、亞馬遜盤後重挫！阮慕驊揭AI財報最大隱憂：市場開始追問何時回本

今晨國際頭條一次看／Alphabet市值蒸發5千億美元 內唐亞胡控選舉遭偷

美股收盤／Alphabet崩跌近13% 市值蒸發近5,000億美元 費半結束四連漲

AI太燒錢…字母現金流缺口擴大 市場對「變現」疑慮再起

相關新聞

你是我的眼？馬斯克旗下公司推出「盲視裝置」稱讓失明者重見光明

全球首富馬斯克30日在自家社群平台X發文，介紹旗下腦機介面公司Neuralink的兩款產品，一個是宣稱能讓失明者重見光明的Blindsight（盲視）裝置，另一款Telepathy（心電感應）裝置則能讓人類僅透過思緒，即可與電腦或他人高速溝通。

Alphabet股價崩跌 Google搜尋恐被Google AI吞噬？投資者有2顧慮

科技產業瞬息萬變，風光一時的創新革命者，有時最後革掉自己的命。例如Netflix串流服務就吞噬自己的郵遞DVD租賃業務，蘋果智慧手機iPhone消滅自家音樂播放機iPod。現在，投資人開始擔心輪到Google母公司Alphabet面臨這種下場。

20分鐘內竊63億美元！幣安遭入侵 北韓精銳駭客組織涉嫌犯案

美國區塊鏈分析公司TRM Labs指出，北韓駭客涉嫌入侵全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance），竊取價值約63億美...

美科技大廠財報不如預期 日經重挫逾2%！打擊投資人信心

美國科技大廠財報不如預期，打擊投資人信心，東京股市日經225指數今天收挫2.12%；東證股價指數則寫下3月以來最大單月跌...

AI 需求塞爆產能 村田製作所砸1兆日圓 拚電容銷售倍增

村田製作所將在五年內投資1兆日圓（64億美元），力求電容銷售額增至目前的兩倍以上。AI資料中心業者對這類零組件的需求，正攀上前所未見的水準。

11家保險公司 明年退出部分州歐記健保交易市場

俗稱「歐記健保」的「可負擔健保法」(Affordable Care Act，簡稱ACA)11月1日開始，接受大多數州的民眾登記投保2027年度醫療保險；但與此同時，歐記健保正面臨新危機：多達11家保險公司宣布，計畫明年退出部分州的歐記健保交易市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。