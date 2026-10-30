Alphabet股價崩跌 Google搜尋恐被Google AI吞噬？投資者有2顧慮

科技產業瞬息萬變，風光一時的創新革命者，有時最後革掉自己的命。例如Netflix串流服務就吞噬自己的郵遞DVD租賃業務，蘋果智慧手機iPhone消滅自家音樂播放機iPod。現在，投資人開始擔心輪到Google母公司Alphabet面臨這種下場。

Alphabet市值29日（周五）一夕間蒸發將近5,000億美元，主因是最新財報顯示廣告事業成長意外減緩。由人工智慧（AI）驅動的搜尋興起後，對使用者投放廣告的機會比傳統搜尋減少，這是一大問題號因為廣告收入貢獻Alphabet三分之二的營收。臉書母公司Meta Platforms的廣告營收正以兩倍多的速度擴張。

儘管Alphabet第3季廣告營收成長11%仍不錯，但長期成長軌道稍有變化，仍可能造成重大影響。發布上季財報前，據美銀（bofA）分析，Alphabet核心搜尋事業價值占該公司市值（4兆美元）中的1.5兆美元；但隨著周四股價崩跌，理論上已把搜尋事業部門的價值抹除三分之一。

兩個理由導致投資人憂慮。

首先，Alphabet砸太多錢蓋AI資料中心，獲利速度卻跟不上。據LSEG訪調分析師估計，到明年底前，可能出現400億美元的資金缺口。屆時，廣告營收進帳不足以支應的部分，可能得發行新股或新債籌資，或靠利潤較低的雲端運算部門出資。

第二個顧慮是，Alphabet的AI產品目前處於劣勢。在軟體編碼代理市場，Anthropic和Cursor（將併入SpaceX）目前居於領先地位；在提供所謂AI代理個人助理方面，Alphabet也被Meta的Muse超越。

金融時報專欄作家佛利指出，此刻就一口咬定Alphabet已光環盡失，未免失之武斷。畢竟在AI競賽中，一馬當先者可能很快被超越，然後又迅速迎頭趕上。一年前，Meta不就是明顯的落後者，Llama 4模型令人失望。2024年，Alphabet的Google AI也鬧笑話，建議「用膠水把起司黏在披薩上」。

然而，儘管Alphabet股價周四暴跌，新推出的前沿AI模型Gemini 4 Carbon在一項權威基準測試中，仍衝上第一名。

佛利說，在這段類似從iPod過渡到iPhone的轉型期中，Alphabet仍可能搞砸；但Alphabet曾安然度過多次重大轉型。周四股價大跳水，凸顯出AI已使公司市值起了劇烈變化，即使是科技巨頭也難倖免。財富可能在轉瞬間消失，但也可能千金散去還復來。