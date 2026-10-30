你是我的眼？馬斯克旗下公司推出「盲視裝置」稱讓失明者重見光明

全球首富馬斯克30日在自家社群平台X發文，介紹旗下腦機介面公司Neuralink的兩款產品，一個是宣稱能讓失明者重見光明的Blindsight（盲視）裝置，另一款Telepathy（心電感應）裝置則能讓人類僅透過思緒，即可與電腦或他人高速溝通。

馬斯克表示，Neuralink的第二款產品名為Blindsight，這款產品將讓完全失明、甚至天生失明的人重見光明。他說，從工程技術角度來看，這款產品已準備就緒，目前只待監管機關核准。

Our second product is called Blindsight and it will, as the name suggests, enable even those who are completely blind or have never seen to see. It is ready from an engineering standpoint. Just waiting on regulatory approval. — Elon Musk (@elonmusk) October 30, 2026

外媒報導，Neuralink的盲視技術旨在繞過人類受損的眼睛及視神經，將攝影機產生的視覺資訊直接傳送至大腦的視覺皮質。

美國食品藥物管理局（FDA）已於2024年9月授予盲視「突破性醫療器材」資格，以加速監管審查程序，但並不代表核准其商業用途。這款植入裝置目前仍處於試驗階段，Neuralink也尚未證實能讓人類患者恢復視力。

馬斯克稍早還說，Neuralink的首款產品名為Telepathy。這款產品讓人類只需透過思考，就能與電腦或他人高速溝通。

他也特別強調，未來幾年內，其資訊輸出速度將遠遠超越人類最快的說話或打字速度。