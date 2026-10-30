美國轉型有成！星巴克上季獲利亮眼 但全年財測保守 股價盤後跌

星巴克（Starbucks）上季美國銷售成長幅度超乎預期，顯示轉型計畫正推升美國營收，但上季的國際市場銷售令人失望，全年營收預測也低於華爾街預估，拖累股價盤後跌約1.8%。

星巴克在截至9月底的年度第4季（上季）淨利年比暴增四倍多至6.772億美元，經調整後每股盈餘0.8美元，都優於分析師預期。

上季全球同店銷售成長7.2%，也高於預期，主因為平均客單價與交易量同步提高。多數成長來自北美，光是美國市場的同店銷售就增長7.7%，顯示執行長尼可（Brian Niccol）領導的「重返星巴克」轉型計畫正取得進展。

尼可說，這些成果讓他有信心認為表現將能持續改善。他一再表示，「重返星巴克」策略已不再是扭轉頹勢的計畫，而是成長計畫，「力量正從基礎湧現」，「我再怎麼強調都不夠」，該公司將能達成2028年度全年營收成長至少5%的目標。

不過，星巴克上季總營收年比下滑4%，國際市場同店銷售也僅年增0.9%，都不如預期，主要反映星巴克把中國大陸門市轉變為授權合資經營模式的影響。

星巴克接下來的挑戰將是維持成長步伐。星巴克預期今年度總營收將下滑約1%，預估北美同店銷售將成長約4%，顯示該市場在連三季成長7%後，將會放慢。

星巴克9月宣布將關閉約1%、250家左右的北美門市，而北美門市數量減少，預料將對營收展望造成壓力。

尼可表示，未來一年將聚焦於科技與變現，例如以AI系統加速處理外送訂單，以及能在顧客進入門市時就能認出顧客的系統，提供個人化的數位菜單，並提高支付的簡易度。

分析師認為，星巴克上季美國市場的銷售成長鼓舞人心，但展望疲弱，或許是想要降低市場期望，並且警告星巴克正持續把較年輕消費者拱手讓給7 Brew等對手。