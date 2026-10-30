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IMF：越南今年人均GDP將超越印尼 東協排第五
國際貨幣基金（IMF）數據顯示，越南今年名目人均國內生產毛額（GDP）預料將超越印尼，反映越南正成為半導體、電子產品等高科技製造商在中國大陸以外的生產替代選項。
IMF預估，越南今年名目人均GDP將成長8.9%至5,259美元，比十年前增加近一倍，也將高於印尼的5,153美元，在東南亞國協（ASEAN）成員國排名第五。
越南已設定目標，今年經濟至少要成長10%，上季實質GDP成長率則為9.95%。
日本的亞洲經濟研究所（IDE）資深研究員藤田麻衣表示，「政府積極推動公共投資，正支撐成長」。越南計劃今年投入1,000兆越南盾（387億美元）的公共投資，全國的道路與機場等基建工程持續推進，1-9月公共投資年比成長46%。
同期的外國直接投資（FDI）年增12%至211億美元，已註冊FDI承諾金額也大增76%至503億美元。台灣鴻海集團等企業，正擴大在越南北部的生產。
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