IMF：越南今年人均GDP將超越印尼 東協排第五

日本新的退稅制度將於2026年11月1日正式上路實施，未來退稅新制流程怎麼走？又有哪些應該注意的？對此，《經濟日報》整理相關資訊，供讀者參考比較。 一、日本免稅新制完整退稅流程怎麼走？ 日本將於2026年11月1日起實施新版免稅制度，從原本購物時直接免除消費稅，改為「先付稅、後退款」。未來赴日旅客必須先支付含稅價格，等到離境時完成日本海關確認，才能由免稅店或指定退稅業者退還消費稅。以下整理新制退稅的完整操作流程： 步驟1：在日本免稅店購物，出示護照 外國旅客前往日本具有免稅資格的商店購物時，須出示護照等有效證明文件，讓店家確認旅客符合免稅資格。 新制規定，同一商店、同一天購買的免稅商品，未稅合計金額達5,000日圓以上，才符合免稅門檻。 部分商店也支援使用 Visit Japan Web（VJW）的免稅購物 QR Code，簡化旅客資料登錄程序。 步驟2：先支付含稅價格，登記退款方式 與舊制不同，11月1日以後購買免稅商品，結帳時須先支付包含日本消費稅的價格，不能直接扣除稅金。 店家將登錄購物資料，並依各商店規定，要求旅客完成退款資訊登記，例如信用卡、銀行帳戶或指定退稅平台

2026-10-30 11:05