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輝達傳洽談替Nscale資料中心擔保 將完成10億美元入股Naver

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
輝達執行長黃仁勳本月曾表示，他已要求Nscale「日以繼夜趕工」，克服部分資料中心啟用所面臨的困難。路透
輝達執行長黃仁勳本月曾表示，他已要求Nscale「日以繼夜趕工」，克服部分資料中心啟用所面臨的困難。路透

輝達NVIDIA）正透過投資和信用支持，擴大AI基礎設施布局。知情人士透露，該公司洽談為Nscale一座供Anthropic使用的資料中心提供信用保證；另預定下周完成對南韓Naver的10億美元投資，成為第三大股東。

彭博引述知情人士報導，這項信用支持將協助擔保美國西維吉尼亞州一座AI資料中心園區的電力及建設成本。這座園區將採用輝達晶片，預計供Anthropic使用。

The Information先前報導，輝達和Nscale洽談的信用保證，金額可能高達數十億美元。

總部位於英國的Nscale正趕建多座大型資料中心，西維吉尼亞州園區列為旗艦計畫。輝達已是Nscale及其他AI算力供應商的投資人，如今若再提供信用保證，將進一步參與這些業者的建設及融資安排。

輝達執行長黃仁勳本月曾表示，他已要求Nscale「日以繼夜趕工」，克服部分資料中心啟用所面臨的困難。彭博先前也報導，Nscale曾和Anthropic洽談第二筆、金額達450億美元的合作案，供Anthropic使用西維吉尼亞州園區的第二棟資料中心。

Nscale同時推動首次公開發行股票（IPO），但部分投資人認為，該公司上市估值目標300億美元偏高。

近日新雲端業者市場動盪。另一家獲輝達投資的澳洲業者Firmus Grid，已放棄在澳洲以300億美元估值上市的計畫；南韓Elice上市首日表現也不順利。

這些業者雖有龐大AI算力需求支撐，仍須先籌得資金、完成施工及取得電力，才能履行客戶合約。輝達若提供信用保證，有助支援建設，但也可能增加其承擔的風險。

下周完成Naver投資 將成第三大股東

另一方面，Naver周五公告，輝達預定下周五完成10億美元投資。Naver將於周二確定輝達透過增資取得的普通股股數。

公告表示，Naver已確保取得至少90億美元的運算基礎設施，使這項增資得以完成。投資完成後，輝達將成為Naver第三大股東。目前最大股東為持股9.49%的南韓國民年金，其次是持股7.31%的貝萊德。

這筆投資是Naver和輝達7月公布的策略合作一環，雙方計劃興建大型AI工廠，服務全球市場。

從對Naver的股權投資，到與Nscale洽談信用保證，輝達正以不同方式支援AI算力擴建。對新雲端業者而言，晶片供應之外，能否取得足夠資金並如期啟用資料中心，同樣攸關成長。

輝達 NVIDIA 晶片

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