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歐洲央行總裁拉加德坦言無法再保持中立 將提前卸任

中央社／ 法蘭克福29日綜合外電報導

歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）今天指出，她將提前卸下總裁職務，以便能夠自由針對貨幣政策以外的重要議題公開發聲。

路透社報導，拉加德將於明年2月7日離職，讓現任歐盟領袖有時間選出接班人，趕在法國總統大選前完成交接。

民調顯示，極右翼法國總統候選人雷朋（Marine LePen）目前被看好勝選。拉加德原定任期於2027年10月屆滿。

拉加德的決定終結了外界數個月來對她未來動向的揣測。歐洲此際正進入經濟波動加劇、選舉政治日益分化時期，尤其是她的祖國法國。

這項消息公布前不久，歐洲央行才宣布維持利率不變，但保留12月可能再次升息的預期，並警告能源成本居高不下且持續上升，正加劇通膨風險。

媒體詢問拉加德，為何之前表示，在通膨風險尚未消退之際不能離開歐洲央行，如今卻決定提前卸任。她表示，職務要求的中立立場，讓她無法針對影響歐洲及其他地區的重要議題公開表態。

她說：「我認為自己無法繼續保持中立。我認為，在目前這個時刻，我無法安心維持這種中立。我關心真相，但看到真相經常受到扭曲，甚至遭到不實陳述所掩蓋與否定。」

拉加德在歐洲央行為期兩天的政策會議結束後，向同僚告知自己的決定。根據一名在場人士透露，她在宣讀辭職訊息時數度情緒激動、哽咽。

她在記者會上並未說明自己希望針對哪些議題發聲，也沒有回應是否刻意提前離職，以便在明年春季法國總統大選前選出接班人。

歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）表示，尋找拉加德接班人的程序將立即展開。

外界普遍認為，荷蘭及西班牙前央行總裁諾特（Klaas Knot）與戴柯斯（Pablo Hernandez de Cos）是接替拉加德的熱門人選。

拉加德 歐洲 央行

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