日本央行宣布通膨率達成2%目標 維持利率1.25%不變

日本中央銀行日本銀行（BOJ）今天指出，日本通膨率已達到2%目標。日本央行為了讓經濟擺脫通貨緊縮，自13年多前訂下這項目標以來，這是首次正式確認長期物價趨勢已經達到目標，同時宣布維持利率不變。

法新社報導，數十年來，日本歷屆政府一直努力要讓國家擺脫通貨緊縮的惡性循環。通貨緊縮是指物價持續下跌，對經濟成長造成不利影響。日本央行於2013年啟動大規模貨幣寬鬆措施時，訂下2%的通膨目標。

雖然日本核心消費者物價通膨率在2020年代初期一度超過2%，但直到今天，日本央行才首度確認，長期物價趨勢已經達標。

日本央行在官網指出，「核心消費者物價指數通膨已大致符合2%物價穩定目標，預計未來也將維持在這個水準附近。」

此外，日本央行在聲明中指出，經過8比1的多數決，決定維持主要政策利率在1.25%不變。

這項決定是在美國聯邦準備理事會（Fed）與歐洲中央銀行（ECB）本週稍早決定維持政策利率不變後作出。

然而，隨著通膨壓力升高，外界預期日本官員可能在12月升息。