微軟擬在美發債9年多來首見 籌資約250億美元

兩名知情人士今天告訴路透社，微軟公司（Microsoft Corp.）計劃透過9年多來首度在美國發行投資級債券，籌措約250億美元（約新台幣7962.5億元）。

一名知情人士表示，這次債券發行將使微軟成為最新一家透過債市籌資以推動人工智慧（AI）野心的科技巨擘，目前已吸引超過1000億美元的認購訂單，相當於發行規模的4倍以上。由於此事屬於機密，消息人士要求匿名。

彭博（Bloomberg News）率先報導了此一進展。

過去一年來，全球最大的幾家科技公司紛紛透過發債與籌募股權資金，來支應大舉投入AI的支出，這意味著矽谷巨頭的融資方式出現轉變，這些企業過去通常仰賴雄厚的資金庫來支應投資。

彭博報導，微軟這次債券發行最多分為10批，期限介於2年到40年，報導補充指出，微軟尚未對發行規模做出最終決定，可能視需求而有所調整。

據報導，這次債券發行由富國銀行（WellsFargo）、摩根大通集團（JPMorgan Chase）和瑞士銀行集團（UBS AG）承辦。

瑞士銀行、富國銀行與摩根大通集團不願回覆路透社的置評請求。微軟則請路透社參閱一份監管文件，內容證實微軟將發行債券，但沒有透露發行規模。

前一天，微軟財務長胡德（Amy Hood）才在財報電話會議中告訴投資人，為了維持現金流與財務彈性，公司將「在我們認為條件具吸引力時」，尋求額外的資金來源。

微軟股價在午後交易中下跌0.7%。微軟昨天在盤後發布了對本季雲端銷售的樂觀展望。

微軟預計在截至2027年6月的當前會計年度中，將持續產生正向的自由現金流，讓微軟在科技巨擘與超大規模雲端服務商（Hyperscaler）同行中脫穎而出。為了支應資料中心擴建，這些科技巨擘已開始大量消耗現金。

由於競爭對手Alphabet在第3季消耗90.7億美元的現金，投資人昨天拋售Alphabet股票。上週，臉書（Facebook）母公司Meta出現10多年來首次現金淨流出後，投資人也曾拋售Meta股票。