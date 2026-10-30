日銀如預期按兵不動 為12月升息留伏筆 加速出售ETF 但售完仍要43年

日本銀行周五維持基準利率在1.25%，符合市場預期，並表示基礎通膨已達2%目標，為12月升息留下空間。日銀也宣布，明年1月起加快出售ETF，按新速度估算，售完所持ETF約需43年，較原先的112年大幅縮短。

日銀結束兩天會議後，以8票對1票通過維持利率不變，唯一反對者為審議委員高田創。彭博調查的經濟學家全數預期利率維持不變。

這次決策後，日本基準利率仍處於31年來最高水準，但相較其他七大工業國，依然偏低。若日銀繼上月之後再度升息，將是本世紀以來首度連續兩次會議升息，可能使市場不安。

日銀表示，基礎通膨終於達到2%目標。如今市場更關注下一步升息時點，以及本輪升息最終會把利率推到多高。

總裁植田和男預定於日本時間下午3時30分（台灣時間下午2時30分）舉行記者會，投資人將從他的談話尋找12月是否升息的線索。

日銀也是本周最後一家公布決策的主要央行。聯準會和歐洲央行本周同樣維持利率不變；上月三家央行則首度同步升息。

日銀宣布，明年1月起，ETF每年出售金額將從約3,300億日圓提高至8,600億日圓。按新速度估算，出清持有部位約需43年，低於原先的112年。

決策公布後，日圓兌美元升值0.2%，至每美元兌157.44日圓。當天全球科技股下跌、油價上漲，也帶動資金轉向避險資產。