整理包／日本退稅新制11月1日正式上路 流程怎麼走、哪些平台可用？問題、詳細重點一次看

日本新的退稅制度將於2026年11月1日正式上路實施，未來退稅新制流程怎麼走？又有哪些應該注意的？對此，《經濟日報》整理相關資訊，供讀者參考比較。

文章目錄 一、日本免稅新制完整退稅流程怎麼走？

二、Visit Japan Web 如何結合免稅新制？

三、日本目前有哪些退稅平台？

四、哪些百貨、店家會收退稅手續費？

五、哪些百貨、商家免收退稅手續費？

六、重點QA告訴你

一、日本免稅新制完整退稅流程怎麼走？

日本將於2026年11月1日起實施新版免稅制度，從原本購物時直接免除消費稅，改為「先付稅、後退款」。未來赴日旅客必須先支付含稅價格，等到離境時完成日本海關確認，才能由免稅店或指定退稅業者退還消費稅。以下整理新制退稅的完整操作流程：

步驟1：在日本免稅店購物，出示護照

外國旅客前往日本具有免稅資格的商店購物時，須出示護照等有效證明文件，讓店家確認旅客符合免稅資格。

新制規定，同一商店、同一天購買的免稅商品，未稅合計金額達5,000日圓以上，才符合免稅門檻。

部分商店也支援使用 Visit Japan Web（VJW）的免稅購物 QR Code，簡化旅客資料登錄程序。

步驟2：先支付含稅價格，登記退款方式

與舊制不同，11月1日以後購買免稅商品，結帳時須先支付包含日本消費稅的價格，不能直接扣除稅金。

店家將登錄購物資料，並依各商店規定，要求旅客完成退款資訊登記，例如信用卡、銀行帳戶或指定退稅平台。部分百貨公司仍須於購物當天至退稅櫃台辦理。

要注意，完成店內退稅登記，不代表已經取得退稅資格，還必須通過離境時的海關確認。

步驟3：保留免稅商品，90天內攜帶出境

旅客須在購買日起90天內，於離境時接受日本海關確認，並確實將符合免稅條件的商品攜出日本。

雖然新制取消食品、飲料及化妝品等消耗品的特殊密封包裝規定，但這些商品仍不能在日本境內消耗。

此外，海關以單筆購物紀錄，例如同一張收據，作為確認單位。若其中部分商品已經使用完畢或未攜帶，可能導致整筆購物紀錄無法退稅。

步驟4：抵達機場，在托運行李前完成海關確認

旅客離境時，必須在托運行李與通過安檢前，辦理免稅商品海關確認。

目前日本提供兩種方式：

• 方式A：免稅自助機（KIOSK）：旅客前往機場免稅確認機台，掃描護照，由系統判定是否需要海關查驗。

• 方式B：Visit Japan Web（VJW）：從成田、羽田、關西、中部、新千歲、福岡、那霸七座機場離境的旅客，可在國際線出境大廳連接海關專用 Wi-Fi，透過手機辦理確認，不必使用自助機台。

使用哪種方式都不影響退稅資格，但須依系統指示完成確認。

步驟5：依海關判定結果，決定是否需要檢查商品

完成護照驗證或線上確認後，系統將顯示海關判定結果。

• 綠色（GREEN）：表示無須進一步檢查商品，海關確認程序完成。

• 紅色（RED）：表示旅客必須前往指定海關檢查區，出示相關免稅商品。通過檢查後，才能完成確認。

如果旅客無法出示必要商品、未符合攜出境規定，或未完成海關確認，相關購物紀錄就無法獲得退稅。

步驟6：完成確認後，商店或退稅平台退款

海關確認完成後，相關資訊會傳送給免稅店，或由受託退稅平台處理，並依旅客原先登記的收款方式退還消費稅。

退款方式可能包含信用卡、銀行轉帳、電子支付，以及部分機場提供的現金退款，但實際支援方式、入帳時間及手續費，仍由各店家與服務業者決定。

旅客不一定要等到回台灣才能收到退款；只要已完成海關確認，實際退款時間依各業者流程而定。

二、Visit Japan Web 如何結合免稅新制？

步驟1：出發前註冊 Visit Japan Web，登錄護照資料

旅客可在出發日本前，透過日本政府的 Visit Japan Web 官方網站建立帳號，填寫護照資料、預計入境日期與航班等資訊，並依需要完成入境審查及海關申報資料登錄。

如果希望使用 VJW 的免稅購物 QR Code 功能，須事先透過系統掃描護照。入境日本後，再依系統指示掃描護照上的入境許可貼紙，建立免稅購物用 QR Code。

要注意，免稅購物 QR Code 與入境審查使用的 QR Code 用途不同，不能直接混用。

步驟2：在日本免稅商店出示 VJW QR Code，完成購物登記

旅客在日本免稅商店消費時，可於支援 VJW 免稅購物功能的店家出示 QR Code，供店員確認身分及免稅購物資格，省去部分人工登錄護照資料的程序。

如果商店不支援 VJW，仍可使用實體護照辦理免稅購物。

無論採取哪種方式，11月1日起都必須先支付含稅價格，並依店家規定完成退款方式登記。部分百貨公司仍須在購物當天前往指定退稅櫃台辦理。

步驟3：離境前保留免稅商品，90天內完成海關確認

旅客購買符合免稅資格的商品後，必須在購買日起90天內，於離境時完成日本海關確認，並將商品實際攜出日本。

雖然新制取消食品、化妝品等消耗品的特殊密封包裝，但這些商品仍不得在日本境內消耗，否則可能無法退稅。

步驟4：抵達指定機場，使用 VJW 辦理線上海關確認

旅客準備返回台灣時，如果從成田、羽田、關西、中部、新千歲、福岡或那霸等七座機場離境，可選擇使用 VJW 代替免稅自助機。

旅客須在國際線出境大廳、託運行李及通過安檢前，連接海關指定的專用 Wi-Fi，再依 VJW 系統指示完成線上海關確認。

如果未使用 VJW，或系統無法正常操作，仍可改至機場的免稅自助機（KIOSK），透過掃描護照辦理相同程序。

步驟5：確認是否需要海關實物查驗

使用 VJW 或機場自助機完成線上程序後，系統會判定旅客是否需要接受進一步的海關檢查。

如果顯示綠色結果（GREEN），代表不須進一步接受實物檢查，海關確認程序即告完成。

如果顯示紅色結果（RED），旅客則必須依指示前往指定海關檢查區，出示相關免稅商品，完成檢查後才能取得退稅資格。

步驟6：由商店或指定退稅平台辦理退款

當旅客完成海關確認後，確認資訊會提供給相關免稅店，業者再依先前登記的退款方式，退還符合資格的日本消費稅。

退款可能透過信用卡、銀行轉帳、電子支付或其他指定方式進行，實際入帳時間與手續費依各業者規定而異。

因此，VJW 的主要作用是簡化身分登錄與機場海關確認，並不是讓旅客直接透過 VJW 領取退稅款項。

三、日本目前有哪些退稅平台？

根據日本全國免稅店協會公布的業者資料，支援新制的服務商包括 J&J Tax Free、Pie Systems Japan、Smart Technologies & Resources、Global Blue、Ocean 等。2026年8月的相關名單據媒體報導已增加至12家，其中較受台灣旅客關注的四大系統為 J-TaxRefund、PIE VAT、JPrefund 與 Global Blue。

J-TaxRefund：不必下載App，以網頁登記為主

由 J&J Tax Free 推出的 J-TaxRefund，主要透過網頁辦理退稅資料登記。旅客在合作商店購物後，可掃描店家提供的 QR Code，進入退稅網站，填寫護照、聯絡資訊及退款方式。平台支援繁體中文，並提供信用卡、銀行轉帳與部分行動支付退款選項。

PIE VAT：使用手機App，可追蹤退款與提領

PIE VAT 採App操作模式，旅客在合作商店購物後，透過手機掃描店家QR Code或輸入指定代碼，完成退款登記。若是在設有 PIE VAT Station 的購物中心，可能還需要前往指定櫃台辦理當日退稅手續。海關確認完成後，退款款項可透過App查看，再依平台支援方式提領。

JPrefund：網頁申請，退款透過金融機構辦理

JPrefund 由 Smart Technologies & Resources 經營，與 SmartDetax 免稅系統相互配合。旅客可透過指定網站登記退款資訊，平台則負責核對購物紀錄及海關確認結果，並交由合作金融機構辦理退款。其特色是可與不同商店使用的免稅系統整合，不限於單一店家。

Global Blue：國際退稅業者，可透過App追蹤退款

Global Blue 是國際退稅服務商，提供免稅購物、退款登記與退款進度追蹤等服務。針對日本新制，Global Blue 已提出相關解決方案，旅客可依合作店家的操作規定辦理退款。不同商店可能有不同手續費，不能將海外退稅市場的收費標準直接套用到日本。

Ocean Tax Refund：提供網頁、App等多種服務介面

Ocean Tax Refund 提供網頁、App及部分通訊軟體小程式等操作方式，並規劃支援信用卡、銀行轉帳、電子支付等退款管道。日本動漫周邊零售商 Animate（安利美特）已在官方網站說明，旅客可使用 Ocean 指定網站申請退款。

除了上述平台，日本還有 Tourego、WAmazing、日本免稅等業者提供或規劃相關服務。

退稅平台／服務業者 服務類型 手續費 補充說明 Self Tax Refund 機場自助現金退款機 未稅購買金額1.1% 官方條款已確認，另有依委託業者退款金額計費的方式；實退金額不足100日圓的尾數捨去。 Cash Japan 機場現金退款機／櫃台 指定退款金額10% 官方條款已確認，費用與原退稅業者手續費分開計算，另有50日圓單位的金額調整規則。 PIE VAT App退稅平台 未稅購買金額1.5%起 日本服務官方公告費率，部分退款提領方式可能另外收費。 JPrefund 網頁退稅平台 依金融機構匯款費率 官方指出，費用依匯款方式、金額及幣別計算，未公告統一百分比。 J-TaxRefund 網頁退稅平台 未公布統一費率 依合作業者規定，部分費用可能由商店吸收。 Global Blue 國際退稅服務平台 未公布日本統一費率 實際退稅服務費及匯兌費用依適用條件而定。 Ocean Tax Refund 網頁、App等退稅服務 未公布統一費率 退款服務及第三方收款管道可能另有費用。

四、哪些百貨、店家會收退稅手續費？

日本將於2026年11月1日起實施新版免稅制度，部分百貨公司原有的退稅中心仍會保留，但功能將有所改變。過去旅客在百貨公司購物後，可以前往退稅櫃台直接領回消費稅；新制上路後，則須先支付含稅價格，再至指定櫃台完成退稅登記，等到離境時通過海關確認，才會由百貨公司或合作退稅平台辦理退款。

包括高島屋、三越伊勢丹、阪急阪神百貨及京急百貨店，都已公告新制退稅安排。部分百貨仍要求旅客在購物當天完成登記，不能等到機場才提出申請。

此外，日本政府並未統一規定退稅手續費，百貨公司、購物中心及零售店家可依合作平台及營運方式決定收費標準，部分採購物金額比例計算，也有店家收取固定金額。因此，即使消費金額相同，實際退還的稅款也可能不同。

百貨／商店 退稅手續費 備註 一、業者官方已公告收費 高島屋 未稅金額1.55% 官網現列費率，新制保留免稅櫃台。 京急百貨店 商品價格1.5%，另加手續費的消費稅 官方已公告11月新制費率。 三越伊勢丹 收費，未公布統一費率 官網確認扣除手續費後退款。 阪急阪神百貨 收費，新費率未公布 新制收取Global Blue系統手續費。 二、媒體整理費率（待個別業者確認） 東武百貨 1% 媒體整理；官網仍有舊制免手續費說明，新制待確認。 二木高爾夫 1.5% 媒體整理，待官方確認。 Montbell 2%～3% 依分店或所在商場不同。 澀谷109 1.55% 媒體整理，待官方確認。 三井Outlet Park、LaLaport 1.5% 部分商場使用PIE VAT，依各館及店鋪規定。 愛電王（EDION） 每筆210日圓 固定金額收費，媒體整理。 3COINS 每筆320日圓 固定金額收費，媒體整理。 思夢樂（Shimamura） 1%～2.5% 依分店不同，媒體整理。 MURASAKI SPORTS 2%～3% 依分店不同，媒體整理。 Animate（安利美特） 2.1% 媒體整理，另可能收取第三方提領費用。

五、哪些百貨、商家免收退稅手續費？

截至2026年10月25日，已查到 4家日本知名零售業者宣布，11月1日免稅新制上路後，將免收退稅申請手續費，包括唐吉訶德、Bic Camera、多慶屋與鶴羽藥妝。

不過，唐吉訶德明確指出，若選擇機場領取日圓現金，仍須支付現金退款服務業者的手續費。Bic Camera亦有類似限制。

百貨／商店 退稅手續費 備註 唐吉訶德（Don Quijote） 0% PPIH集團官方公告；機場領取現金仍可能收費。 Bic Camera 0% 業者吸收申請手續費；機場現金退款及支付業者費用可能另計。 多慶屋（Takeya） 0% 媒體引述業者公告；部分第三方退款費用亦由店家吸收，機場現金退款除外。 鶴羽藥妝（Tsuruha） 0% 媒體引述業者承諾吸收退稅申請手續費。

六、重點QA告訴你

Q1：11月1日起在日本購物，還能直接免稅嗎？

不行，新制改為「先付稅、後退款」。

旅客在免稅店購物時，必須先支付包含日本消費稅的價格，離境時經海關確認商品攜出日本後，才由商店或指定平台退還稅款。

免稅購物門檻為同一商店、同一天未稅消費合計滿5,000日圓，並須於購買日起90天內完成離境海關確認。

Q2：百貨公司原本的退稅中心，11月後還會保留嗎？

部分百貨會保留，但不再當場退還消費稅。

包括高島屋、三越伊勢丹及阪急阪神百貨，都已公告保留相關免稅辦理服務。

旅客仍須在購物當天，攜帶護照、收據及相關商品，前往指定退稅櫃台登記退款資料。待離境海關確認完成後，業者才會辦理退款。

Q3：我已經使用Visit Japan Web，還需要操作機場退稅機台嗎？

不一定。

從成田、羽田、關西、中部、新千歲、福岡及那霸七座機場離境的旅客，可透過Visit Japan Web（VJW）完成海關免稅確認，不必使用海關的KIOSK自助機。

但旅客仍須抵達機場國際線出境大廳，連接指定Wi-Fi才能操作。VJW不能讓旅客提前在飯店完成海關確認。

Q4：使用Visit Japan Web，就能直接拿到退稅款嗎？

不能。VJW負責免稅購物身分資料及離境海關確認，不直接發放退款。

旅客仍須依購物商店的規定，使用J-TaxRefund、PIE VAT、Global Blue等指定平台登記退款方式，或透過商店自行提供的退款服務取得款項。

Q5：免稅商品一定要接受海關檢查嗎？可以先托運嗎？

一定要完成海關確認，但不一定會被要求逐件檢查商品。

使用VJW或海關KIOSK完成確認後，系統若顯示綠色（GREEN），代表不需要進一步實物查驗；若顯示紅色（RED），則須前往海關指定區域出示商品。

旅客必須在托運行李前完成程序，避免商品已經托運，卻因海關要求檢查而無法出示。

Q6：新制取消免稅密封袋，代表食品、化妝品可以直接使用嗎？

不行。取消密封包裝，不代表商品可以在日本境內消耗。

11月起，食品、飲料、化妝品等消耗品不再強制使用特殊密封包裝，但仍必須將符合退稅資格的商品攜出日本。

單純拆開包裝不必然等於失去退稅資格，但如果已在日本境內吃掉、喝掉或使用消耗品，就可能無法取得退稅。

Q7：同張收據買了10件商品，如果用掉其中1件，其他9件還能退稅嗎？

不行。日本海關原則上以單筆購物交易紀錄，例如同一張收據，作為確認單位。

假設旅客購買10件免稅商品，其中1件已經吃掉或沒有攜帶出境，即使其餘9件仍完整保留，該筆購物紀錄也可能全部無法退稅。

因此，免稅商品應完整保留至離境，避免影響整筆交易的退款資格。

Q8：唐吉訶德等店家宣布免手續費，代表一定能領回全部消費稅嗎？

不一定。免收退稅申請手續費，不代表所有退款方式都完全免費。

例如唐吉訶德宣布由集團吸收退稅申請手續費，但如果旅客選擇機場現金退款服務，仍可能被收取額外費用。

此外，信用卡、跨境匯款及換匯等退款方式，也可能產生其他費用，實際退款金額須依店家與支付服務業者規定計算。

Q9：日本機場可以直接領取日圓現金退稅嗎？

可以，但必須使用支援的現金退款服務，並非所有免稅購物都能領現金。

目前已有Self Tax Refund、Cash Japan等業者規劃提供機場日圓現金退款，旅客須先完成海關確認，再依合作業者規定領取。

要注意，機場的「海關免稅確認機」與「現金退款機」是兩種不同設備。現金退款服務也可能額外收費。

Q10：J-TaxRefund、PIE VAT、Global Blue等平台，可以自己選擇嗎？

通常不行，退稅平台原則上由購物商店指定。

例如，商店如果使用PIE VAT，旅客便須依該店提供的PIE VAT流程辦理，不能任意改選其他退稅平台。

不同平台在是否需要下載App、退款登記方式、支援收款管道及手續費上可能不同，即使使用相同平台，不同商店的收費也不一定一致。

Q11：機場海關已經確認完成，為什麼退稅款還沒入帳？

因為海關確認完成，不代表退款會立即入帳。

日本海關負責確認旅客攜帶免稅商品出境，實際退款則由商店或指定平台處理。

退款可能透過信用卡、銀行轉帳、電子支付或機場現金服務進行，實際入帳時間須依業者的作業方式而定。

如果海關確認完成後仍未收到退款，應聯繫購物商店或指定退稅平台查詢，而非直接向日本海關申請退款。

Q12：我的日本旅程橫跨10月、11月，究竟適用免稅舊制還是新制？

以「購物日期」為準，而不是入境或出境日期。

日本免稅新制自2026年11月1日起實施，旅客即使在10月入境，只要11月1日以後購物，就必須適用「先付稅、後退款」的新制。

- 10月31日以前購物： 適用舊制，購物時可直接免除消費稅。

- 11月1日以後購物： 適用新制，先支付含稅價格，離境完成海關確認後再退款。

（資料來源：AI協助製稿）