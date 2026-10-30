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AI財報失色掀全球賣壓 那斯達克期指跌2.3%、韓股跌近5% 資金轉向避險

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
亞馬遜公布支出增加、網路商店成長放緩；英特爾營收不如預期，盤後雙雙大跌。路透
亞馬遜公布支出增加、網路商店成長放緩；英特爾營收不如預期，盤後雙雙大跌。路透

新一波企業財報令人失望，加速資金撤出AI相關股票，科技股率全球股市下跌，投資人轉向避險資產，美國公債上漲。

亞馬遜公布支出增加、網路商店成長放緩，盤後股價大跌7.3%；英特爾營收不如預期，盤後大跌23%。

兩家公司延續本周大型科技企業財報失色的情況，拖累科技股比重較高的那斯達克100指數期貨下跌2.3%。南韓綜合股價指數大跌近5%，三星電子和SK海力士等晶片權值股領跌，拖累MSCI亞太指數下跌1.8%。科技類股跌幅最大，但指數11個類股中仍有五個上漲，包括醫療和消費類股。

Floodlines Research創辦人兼投資策略師Anna Wu說：「這次財報季對AI業者相當不利，在AI泡沫和通膨疑慮下，多數業者股價都遭到賣壓。市場擔心的不是AI需求已經放緩，而是融資成本上升和信用風險，最終可能迫使超大規模資料中心業者放慢建設。」

隨著市場信心轉弱，交易者轉向瑞士法郎、日圓和美國公債等避險資產。瑞郎和日圓在十國集團貨幣中兌美元漲幅最大，美國各天期公債也全面上漲。

比特幣則下跌逾2%，跌破77,000美元，帶動主要加密幣走低。此前，全球最大加密幣交易所幣安暫停所有存提款，調查一起疑似駭客入侵事件，目前已有逾25億美元資產遭凍結。

券商Moomoo市場策略師Greg Boland說：「整體而言，投資人要的不只是AI承諾。科技股價位偏高，市場要求更明確的證據，證明龐大投資能帶來獲利和現金流量。這使科技股避險情緒升高，並波及亞洲市場。」

日本銀行公布利率決策前，日圓升值0.2%，至每美元兌157.35日圓。市場普遍預期，日銀周五將維持基準利率不變，並表明基礎通膨終於達到2%目標。

美國公債延續周四漲勢。投資人買進各天期公債，防範經濟可能放緩，其中短天期公債漲幅較大，反映交易者略微降低對聯準會未來幾個月升息的預期。亞洲交易時段，美國10年期公債殖利率下跌4個基點至4.9%。

那斯達克 避險 財報

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