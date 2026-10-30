比特幣跌破77,000美元 幣安疑似遭駭 加劇加密幣市場震盪

比特幣30日盤中重挫逾2%，跌破77,000美元大關，因全球加密貨幣交易平台龍頭幣安（Binance）疑似遭遇駭客攻擊，已暫停儲值與提領現金，促使好幾家主要加密貨幣業者凍結與這起事件相關的數十億美元資金，衝擊數位資產市場。

根據彭博資訊報價，比特幣在29日重挫3%後，30日盤中再跌2.9%，報76,520.98美元，乙太幣也一度跌3.8%至2,171.563美元。

另據Coinmarketcap報價，幣安推出的數位代幣BNB也大跌6.8%，Hyperliquid的HYPE則逆勢大漲9.6%。

加密貨幣震盪將加劇

這起事件無疑將加劇加密貨幣市場震盪，因為110億美元的加密貨幣選擇權將在30日到期，美國下周也將舉行國會期中選舉，民主黨可能奪回眾議院掌控權，為加強監管加密貨幣產業鋪路。

幣安29日表示，正在調查一起資安事件，「作為防範措施」，已暫停所有儲值與提領服務，也凍結至少30億美元資金，且凍結資金可能繼續增加，「我們正馬不停蹄地解決這個議題，幣安將擔保所有損失」，用戶資金安全。

幣安說，「我們的安全團隊正迫切檢視所有相關資訊，也會在驗證資訊後，儘快透過幣安管道提供更新資訊」，「用戶應謹慎小心詐騙，不該信任非官方連結、訊息、或對帳戶資訊的請求」。

幣安事件增添市場焦慮

穩定幣發行商Tether和Circle表示，已共凍結約24億美元的資產，以因應潛在的幣安遭駭事件。

各大網路論壇也充斥損失估計、以及這起攻擊設計方式的理論，但全都未獲證實。

區塊鏈分析業者Arkham情報公司指出，55個數位錢包位址、共約59億美元的數位資產，可能與這起事件有關，暗示影響規模可能遠超過幣安凍結的資金，但這個數字未必代表從幣安平台遭竊的金額。