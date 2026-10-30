Sandisk財報／毛利率85%也難討好 晟碟盤後仍跌 市場憂記憶體好景不常

晟碟（Sandisk）上季營收成長378%，毛利率達85.1%，本季獲利展望也優於預期，股價盤後仍一度大跌3.8%。AI需求和供應吃緊持續推升業績，但今年股價已漲460%，投資人更在意記憶體漲價及資料中心需求能延續多久。

Sandisk周四公布，截至9月底的2027會計年度第1季營收達110.3億美元，高於市場預期約107億美元；調整後每股純益49.51美元，也優於原估的46美元。

資料中心事業營收年增1,682%至48億美元，遠高於FactSet彙整的分析師預估39.8億美元，是本季主要成長動力。

不過，其他事業未能全面達標。涵蓋智慧手機、PC、汽車、平板及實體AI應用的Edge事業，營收雖成長320%至58.3億美元，仍低於預期約60.7億美元；消費事業營收則下滑39%至3.97億美元，也不如預期。

調整後毛利率從去年同期的29.9%升至85.1%，優於市場預估。AI建設帶動快閃儲存需求，供應吃緊也讓Sandisk得以大幅調高售價。

本季獲利展望亮眼 營收預測接近市場期待

Sandisk預估，截至12月會計年度第2季營收介於122億至126億美元，調整後每股純益為55至57美元，均為股票分割前數字；調整後毛利率預計介於84.5%至85.5%。

營收預測中間值為124億美元，高於彭博彙整的市場預期121億美元，也略高於FactSet預估的約123億美元。每股純益展望則高於兩家機構彙整的預期。

但現金流量並非全無疑慮。上季營業活動現金流量為64億美元，低於分析師預估的67億美元；自由現金流量為63.1億美元。

市場追問：記憶體榮景還能持續多久？

Sandisk表示，AI正帶動NAND快閃記憶體需求長期增加，客戶釋出的需求訊號已延伸至2030會計年度之後。

彭博行業研究認為，NAND價格漲幅持續放緩，但AI相關需求仍將使供需失衡至少延續至2028年上半年。

花旗指出，接下來的焦點是資料中心需求能否維持強勁、AI工作量是否繼續擴大，以及價格是否已經觸頂，或仍有上漲空間。Vital Knowledge也認為，財報和展望表現穩健，但記憶體景氣能延續多久的爭論，不會因此消失。

宣布一股拆八股 股價仍未獲提振

Sandisk周四正常交易時段大跌5.3%，收1,330.05美元，財報公布後盤後震盪，一度再跌3.8%。截至周四收盤，今年股價已上漲460%；自2025年2月從威騰電子分拆後，累計漲幅更超過2,600%。

董事會另批准一股拆為八股，預計11月19日分配新增股票，11月30日起按分割後價格交易，希望降低每股價格，降低投資人及參與員工認股計畫者的投資門檻。