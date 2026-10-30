亞馬遜雲端業務強勁但Q3整體財報失色 盤後股價重挫

亞馬遜公司（Amazon）今天公布第3季財報低於華爾街分析師預期，並對包括假期購物旺季的第4季營收展望抱持審慎態度，盤後交易股價重挫。

美聯社報導，不過，這家總部位於西雅圖（Seattle）科技巨擘的雲端運算業務營收仍呈現強勁成長。

亞馬遜公布旗下馬遜網路服務（Amazon WebServices，AWS）第3季（截至9月30日）營收成長39.3%，優於前一季的37%，創下近5年以來最快成長速度。

然而，財報公布後，亞馬遜在盤後交易股價下跌逾5%，反映投資人更關注其核心業務的表現。

投資人也持續密切關注亞馬遜每季財報，希望了解公司在人工智慧（AI）領域的大筆支出是否開始帶來回報。

亞馬遜執行長兼總裁賈西（Andy Jassy）今年7月向投資人透露，目前預計資本支出將達2200億美元，主要用於AI相關投資。這筆支出包括機器人、半導體及衛星等領域投資。

這項金額高於亞馬遜2月公布的2000億美元投資計畫，也遠高於亞馬遜去年全年的1280億美元資本支出。賈西當時指出，記憶體晶片成本上升，是提高投資預算的主因。

賈西今夏告訴投資人，即使資本支出達到2200億美元規模，亞馬遜今年仍無法滿足所有市場需求。

擁有谷歌（Google）和YouTube的Alphabet昨晚公布最新財報也引發市場警戒。Alphabet表示，最新一季在購置不動產及設備的支出超過510億美元後，自由現金流壓力進一步加大。

亞馬遜公布第3季淨利為206.9億美元，或每股獲利1.89美元。相較之下，去年同期淨利為211.9億美元，或每股獲利1.95美元；第3季淨銷售額年增12%，達到2019.4億美元，相較去年同期1801.7億美元。

亞馬遜表示，大型促銷活動Prime Day的舉辦時間變動，對第3季銷售造成影響。今年多數大型國家的Prime Day活動落在第2季，而2025年的活動則落在第3季。若排除這項時間差異影響，第3季營收年增率將高出4個百分點。

根據金融數據分析公司輝盛（FactSet）資料，分析師原估亞馬遜第3季每股獲利1.97美元，營收為2022億美元。

展望第4季，亞馬遜預計淨銷售額將介於2400億至2470億美元之間，相當於較上年同期成長12%至16%。分析師預期亞馬遜第4季營收達2441.6億美元。