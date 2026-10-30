AI籌資也看財力 微軟發債250億美元吸4.6倍認購 高負債業者望塵莫及

微軟憑藉AAA信用評等和強勁現金流量，周四發債250億美元，吸引4.6倍認購。但AI籌資疑慮未消，債市更看重企業財力，仰賴舉債擴張的業者未必能獲同等待遇。

微軟這次發行十種不同到期期限的債券，期限從兩年到40年，認購規模高達1,150億美元，登上歷來需求第六大的美國公司債發行案。承銷銀行團由富國銀行、摩根大通和瑞銀主導，強勁買氣也讓微軟得以降低發債利差。

這是Alphabet於8月6日發行250億美元債券後，首家超大規模資料中心業者（hyperscaler）重返債市，也終結近三個月來這類企業未發債的空窗。

AAA評等稀有 微軟享有籌資優勢

微軟上次進入美國投資級公司債市場，已是2017年，當時籌得170億美元，也是除了嬌生之外，唯一同時獲穆迪和標普給予最高AAA評等的美國上市公司。

這次2066年到期的40年債券，最終利差為美國公債加1.05個百分點，比最初洽談的水準最多降低0.3個百分點。相較之下，評等較低的Alphabet，其40年期債券交易利差約為1.33個百分點。

GW&K Investment Management經理人經理人柯茲洛斯基（Brett Kozlowski）認為，微軟選在有利時機發債。長天期AAA債券相當少見，加上殖利率超過6%，原本就預料會吸引強勁需求。

微軟本身也有進一步舉債的空間。CreditSights分析師估計，這筆250億美元發債，只會讓租賃調整的總負債槓桿倍數略升至0.7倍。

微軟前一天公布的財報，也讓投資人較放心。雲端營收成長48%，資本支出又低於市場預期。財務長胡德表示，只要認為籌資條件有吸引力，就會考慮進一步取得資金。

債市仍開放 卻非所有業者都借得到

微軟受到歡迎，不代表下一家科技業者也能獲得相同待遇。近日市場對AI支出和獲利的疑慮，已使風險較高的科技債券下跌，博通（Broadcom）和SpaceX的債務違約保障成本更升至歷史新高。

新雲端業者CoreWeave的2032年到期債券，殖利率近日一度達15.3%，周四雖回落，仍約14.2%。

Natixis Investment Managers Solutions多重資產經理人兼首席投資組合策略師Jack Janasiewicz說，信用市場正扮演區分贏家和輸家的重要角色，「市場仍開放發債，但不是每家公司都能發」。

Tigress Financial分析師費恩塞斯（Ivan Feinseth）認為，投資人將愈來愈清楚區分兩類企業：一類像微軟，評等高、經常性營收和自由現金流量充裕；另一類則負債較高，仰賴未來需求支撐基礎設施投資。

AI債券供應龐大 投資人未必照單全收

彭博彙整資料顯示，在微軟這次發債前，超大規模資料中心業者及資料中心開發商，今年已在全球透過投資級債券籌得逾3,130億美元，接近2025年全年的三倍，也推動今年全球債券發行額達創紀錄的6.63兆美元。

AI建設未來幾年每年可能需要約1兆美元資本支出。隨著自由現金流量減少，不少業者須轉向資本市場，但投資人手中的科技債券已很多，未必能持續承接新供給。

部分業者開始改變籌資方式。甲骨文承諾，至2030會計年度的額外籌資中，舉債部分以100億美元為限，並透過客戶自備硬體等方式減少前期資金需求；Meta則轉向股票市場籌資。

長債仍須付出風險溢價

即使微軟擁有最高評等，投資人對AI長期前景仍有保留。

微軟這次30年期債券利差為美國公債加0.95個百分點，高於評等較低的寶僑。寶僑本周發行12.5億美元30年期債券，利差僅0.6個百分點。

Wealth Enhancement主管兼資深投資策略師Ayako Yoshioka說，微軟5年、7年期債券值得考慮，但若拉長至30年，仍須把未來商業模式可能改變的風險算進價格。