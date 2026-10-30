英特爾以色列廠爆炸加劇供應短缺 股價暴跌21%

美國晶片大廠英特爾股價今天暴跌21%，此前英特爾表示以色列廠發生致命爆炸，將導致公司未來兩季營收減少約6億美元，同時疲軟的PC市場也可能損及明年上半年的銷售。

路透社報導，英特爾（Intel）財測低於市場預期，主因記憶體價格大幅飆升，已對銷售造成壓力。若英特爾股價明天交易時段未能從盤後跌勢中回升，公司市值將蒸發逾800億美元。

這股黯淡的前景在晶片類股引發連鎖反應。輝達（Nvidia）、博通（Broadcom）、超微（AMD）、美光（Micron）、高通（Qualcomm）及安謀（ArmHoldings）在美國掛牌的股票，盤後交易跌幅介於1%至6%。

英特爾執行長陳立武在與分析師的電話會議上表示：「我們未能在本季滿足客戶強勁的需求，對此我感到失望。我們目前面臨短期挑戰，包括製造供應短缺、前所未見的記憶體供應吃緊，以及隨之而來的PC需求疲軟。」

根據當地媒體報導，英特爾位於以色列基耶蓋特（Kiryat Gat）的晶圓廠10月發生爆炸，造成2人死亡、1人重傷。英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）表示，在停工兩週後，預計本週末前開始逐步提高產量。

辛斯納接受路透社訪問時表示，英特爾已將第4季營收預測下修約3億美元，毛利率預測也下調約200個基點。他並表示，預期第1季營收也將受到類似程度的衝擊。

英特爾目前正評估爆炸發生後，哪些晶圓仍可挽救，並用於使用與銷售。

辛斯納表示：「我們仍在評估所有晶圓，確認哪些還能使用、哪些不行，因此還需要再觀察，這起事故的影響是否會持續更久。」

基耶蓋特晶圓廠主要採用英特爾10奈米製程，生產資料中心晶片。

Gabelli Funds投資組合經理蘇山托（Hendi Susanto）表示：「基耶蓋特是英特爾主要製造據點之一，這起爆炸事故令人遺憾，也削弱了英特爾的產能。問題在於，英特爾能否以足夠快的速度重建產能，掌握這波需求。」