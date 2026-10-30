Amazon財報／雲端成長39%也救不了 現金缺口達424億美元 盤後大跌7%

亞馬遜（Amazon）第3季AWS雲端營收成長39%，但AI支出激增、電商成長放緩，股價盤後大跌約7%。過去一年自由現金流量缺口達424億美元，網路商店營收僅增2%，讓市場擔心核心事業能否支應龐大AI投資。

亞馬遜周四公布，第3季營收較去年同期增加12%至2,019億美元，淨利207億美元，均低於FactSet彙整的分析師預期。營業利益則從去年同期的114億美元增至178億美元。

亞馬遜預估，第4季年底購物季營收為2,400億至2,470億美元，市場預期為2,445億美元；營業利益預計介於285億至335億美元，分析師平均預期為330億美元。

AWS連六季加速成長 仍未達市場期待

AWS第3季營收為460億美元，成長39%，連續六季加快增幅，受惠於OpenAI、Anthropic等AI業者需求，以及新增資料中心擴大算力供應。

執行長賈西表示，AWS的成長不只來自AI，核心運算及儲存租用事業，也創下數年來最快增速。

他說：「我們相信，AWS在2027年和2028年都能成長逾40%，並在未來五至十年成為年營收1兆美元的事業。」

不過，Evercore ISI分析師馬哈尼說，市場原本期待AWS進一步加速成長，「我認為，這次可能是市場期待變得有些不切實際」。

Emarketer分析師卡納維斯（Sky Canaves）也認為，AWS雖加快成長，仍未達市場過高期待，也未跨越微軟和Google拉高的競爭門檻。雲端營業利益率改善雖是好消息，卻未必足以消除資本支出激增、自由現金流量大幅惡化的疑慮。

全年資本支出2,200億美元 明年還要增加

亞馬遜第3季資本支出達759億美元；用於不動產及設備的支出則超過770億美元，遠高於分析師預估。

該公司維持今年資本支出2,200億美元的預測，主要用於AI資料中心。這項預算已在7月從原先的2,000億美元調高，部分原因是記憶體供應吃緊、成本增加。賈西表示，2027年支出還將「明顯」增加。

龐大投入使亞馬遜截至9月底的過去12個月，自由現金流量降至負424億美元。即使事業多元、營收規模龐大，仍須面對AI建設持續消耗現金的問題。

市場反應也延續近日對科技巨人的檢驗。Alphabet先前因搜尋及廣告表現不如預期、AI支出增加，股價大跌；微軟則以強勁雲端成長及較低於預期的資本支出，稍微舒緩市場疑慮。

電商成長降至三年低點 廣告增速也放緩

亞馬遜網路商店第3季營收成長2%至685億美元，為2023年初以來最小增幅。廣告營收成長11%，為2020年開始單獨揭露以來最低；排除匯率變動後，增幅為12%。

部分疲弱來自促銷時點改變。亞馬遜今年在多數國家將Prime Day從7月提前至6月，使相關銷售從第3季移至第2季。

但卡納維斯認為，這無法完全解釋網路商店及廣告成長放緩，也可能反映消費者開始縮減能省則省的支出，進而影響廣告主投放意願。

賈西則強調，食品銷售持續比整體電商成長更快。截至9月底的過去一年，食品雜貨及家庭用品銷售接近2,500億美元；第3季食品雜貨及日常必需品，也占零售網站銷售件數約一半。亞馬遜預期，第4季廣告營收排除匯率後，增幅將回升至接近兩成。

資料中心擴建 面臨地方反對聲浪

AI投資不只受到資金限制，資料中心的耗電及地方影響，也已成為美國期中選舉前的爭議議題。

賓州州長夏皮洛8月簽署行政命令，對新資料中心計畫加強規範。川普近日也表示，要求在美國興建大型資料中心的企業自行供電，並建議業者向所在地社區支付股利。亞馬遜本月則展開新一波對外溝通，爭取民眾支持資料中心。

亞馬遜周四正常交易時段收243.79美元，財報公布後盤後大跌約7%。截至周四收盤，今年股價仍上漲5.6%。