今晨國際頭條一次看／Alphabet市值蒸發5千億美元 內唐亞胡控選舉遭偷

今晨六家外媒首頁呈現雙焦點：華爾街日報與金融時報都把Alphabet財報後市值單日蒸發約5000億美元放在主位，市場重新檢驗AI巨額投資的代價；衛報與美聯社則分別聚焦以色列選後指控，以及美國期中選舉前司法部介入敏感選務爭議。

華爾街日報

Google母公司Alphabet股價暴跌13% 單日市值蒸發5000億美元

Alphabet Sheds Half a Trillion in Market Value in Stock’s Worst Day Ever

摘要

Alphabet周四股價大跌13%，創公司史上最慘單日表現，市值蒸發約5000億美元，也拖累那斯達克指數。投資人對季度表現不滿，焦點集中在Google由搜尋巨擘轉向AI基礎設施巨頭之際，龐大投資成本與實際回報之間的落差。

為何重要

這波重挫顯示市場開始更嚴格檢驗AI投資能否轉化為獲利，也可能改變大型科技公司持續擴張AI資本支出的估值邏輯。

華盛頓郵報

赫塞斯撤換陸軍中將 疑似洩密案移送司法部評估起訴

General ousted by Hegseth referred for possible criminal prosecution, officials say

摘要

五角大廈表示，遭撤換的聯合參謀部戰略、計畫與政策主任、陸軍中將席爾維亞涉及機密外洩案，案件已移送司法部評估法律行動。國防部尚未公開佐證證據，多名同僚質疑官方說法；席爾維亞則否認曾洩漏機密。

為何重要

這是美國國防部長赫塞斯整頓高階軍官後，少見進一步走向刑事程序的案件，也加深軍方內部對洩密調查標準與處理方式的疑慮。

金融時報

Alphabet市值蒸發5000億美元 AI模式侵蝕搜尋廣告變現

Alphabet shares tumble in $500bn rout

摘要

Alphabet股價周四重挫13%，單日市值蒸發約5000億美元。Google坦言，提供對話式答案的「AI模式」搜尋，廣告變現低於傳統搜尋；第三季資本支出增至513億美元，自由現金流降至負91億美元，加劇市場對AI燒錢速度的疑慮。

為何重要

Google正面臨生成式AI可能蠶食自身核心搜尋業務的問題，如何在守住廣告收入的同時追趕AI競賽，將左右其長期獲利模式。

衛報

內唐亞胡指控阿拉伯政黨靠外資「偷走選舉」 遭批抹黑選民保權

Israeli leader Netanyahu accused of using ‘ugly’ smear tactics to cling to power

摘要

以色列總理內唐亞胡指控阿拉伯裔以色列政黨接受外國資金買票、企圖「偷走」選舉，並要求國安機構調查。選委會與警方表示目前看不出指控依據；最終席次為內唐亞胡陣營53席、主要反對派48席，兩個阿拉伯政黨合計19席，成為國會關鍵力量。

為何重要

內唐亞胡失去國會多數後，阿拉伯政黨掌握權力平衡；對選舉正當性的攻防，將直接影響反對派能否合作改變國會權力結構。

路透

伊朗5000個祕密軍事機構繞過美國封鎖 進口至少20億美元軍需

Iran’s hidden web of military agencies is slipping hardware past the US blockade

摘要

路透調查發現，伊朗以超過5000個以國防部代碼掩護的軍事機構建立全球採購網，自2025年1月以來進口至少20億美元硬體、炸藥、飛彈與無人機零組件及重型卡車；物資持續經陸海空進入伊朗，繞過美國海上封鎖與西方制裁。

為何重要

若伊朗仍能補充飛彈、無人機與移動式發射載具，美國封鎖及西方制裁的實際壓力將被削弱，也提高伊朗維持長期作戰能力。

美聯社

美國司法部大選前向加州、阿拉斯加發傳票 敏感選務案同步升高

Live updates: Justice Department issues subpoenas in Alaska, California days before midterms

摘要

距美國期中選舉僅數日，司法部向加州選務官員發出傳票，擴大對地方選務的調查；同日也加碼調查阿拉斯加參議員選戰，追查民主黨候選人佩托拉陣營是否涉招募與共和黨現任議員同名的候選人，以混淆選民。相關指控仍在調查中。

為何重要

投票日前數日，司法部同時介入兩州敏感選務爭議，可能進一步牽動選民對聯邦執法中立性、選舉程序與結果合法性的信任。

（本文與AI協作）