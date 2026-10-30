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iPhone Duo交期排到明年1月底 鴻海CEO蔣集恆：有信心滿足需求

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果營運長薩比汗（Sabih Khan）10月參訪鄭州廠時，蔣集恆（右）陪同他參觀Duo生產線。 彭博資訊
蘋果營運長薩比汗（Sabih Khan）10月參訪鄭州廠時，蔣集恆（右）陪同他參觀Duo生產線。 彭博資訊

鴻海（2317）表示，遍布全球的製造據點，有助因應蘋果折疊手機日益增加的需求。

蘋果本月推出售價2,000美元的iPhone Duo，門市少量現貨很快售罄，部分網路訂單須等到明年1月底才能交貨，等候時間之長，在蘋果近年新品中相當少見。

Duo目前主要由鴻海在有「iPhone城」之稱的鄭州科技園園區組裝。鴻海也在中國大陸及其他地區的工廠，替蘋果生產零組件。

鴻海輪值執行長蔣集恆接受彭博電視訪問，被問到能否因應Duo年底購物季訂單時說：「我們在全球24個國家有超過240個據點，客戶有需要，就能及時供貨。所以，我很有信心能滿足需求。」他也認為，AI將帶動消費性電子產品需求。

蔣集恆雖未直接提及蘋果或iPhone Duo，卻是協調鴻海和蘋果合作的關鍵人物。蘋果營運長薩比汗（Sabih Khan）10月參訪鄭州廠時，蔣集恆陪同他參觀Duo生產線。蔣集恆今年4月接任輪值執行長。

與台灣許多硬體同業一樣，鴻海的事業也在AI時代轉型。蘋果過去占鴻海營收逾半，如今已非如此。鴻海雲端網路產品第2季占總營收51%，AI相關硬體已成為成長動力。

鴻海預定周五在年度科技盛會展示最新搭載輝達技術的伺服器產品，預料也將發表新款電動車。

iPhone Duo 鴻海 iPhone

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